Одягайте шоломи: в Одесі на голову жінки впав шматок будинку: фото постраждалої

В Одесі на голову перехожої звалився шматок фасаду старовинного будинку. Жінка отримала розсічення м'яких тканин голови і втратила свідомість.

Інцидент стався біля будинку №10 на вулиці Успенській, написала сестра постраждалої на своїй сторінці в Facebook (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Йдучи по вулиці, вона почула шум і почала відбігати від будівлі, але шматок карнизу, відбившись від балкону, впав їй на голову. Завдяки цьому удар був не такий сильний, як міг би бути. Вона втратила свідомість, розсікла голову. Молодий чоловік, з офісу поруч (низький йому уклін і подяка за співчутливість) побачивши це, проводив її в офіс і викликав "швидку". Благо, травма м'яких тканин, струс. На "швидкій" сказали, що все могло бути набагато гірше. Залишили повідомлення поліції", - написала одеситка.

За її словами, під аварійними будинками люди ходять щодня з дітьми, колясками. А оскільки машини паркуються на тротуарі, відійти від будинку на безпечну відстань у перехожих просто немає можливості.

В Одесі на голову жінки впав шматок будинку Facebook Катерини Агафоновой-Доброєр

В Одесі на голову жінки впав шматок будинку Facebook Катерини Агафоновой-Доброєр

В Одесі на голову жінки впав шматок будинку Facebook Катерини Агафоновой-Доброєр

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в новорічну ніч в жителів і гостей міста випадково запустили феєрверк. Надзвичайна подія сталася на Театральній площі, де зібралися сотні людей. Феєрверк почав безладно вибухати в натовпі, проте в результаті події ніхто не постраждав.

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