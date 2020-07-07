Одеську область накрив град розміром зі сливу. Фото та відео

На півдні Одеської області 7 липня пройшла злива з грозами, яка супроводжувалася градом і шквалистим вітром.

Місцями він досягав розмірів сливи, повідомляє "Думська" з посиланням на очевидців (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця новини).

В Одеській області випав град. Фото Думська

Зокрема, негода торкнулася Ізмаїлу та Любашівки.

В Одеській області випав град. Фото Думська

За словами очевидців, град побив вікна в деяких будинках і автомобілях.

В Одеській області випав град. Кадр відео USI Online

Як повідомляв OBOZREVATEL, у декількох населених пунктах Рівненської області в червні випав град розміром із куряче яйце.