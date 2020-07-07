Одеську область накрив град розміром зі сливу. Фото та відео
В Одеській області випав град.
На півдні Одеської області 7 липня пройшла злива з грозами, яка супроводжувалася градом і шквалистим вітром.
Місцями він досягав розмірів сливи, повідомляє "Думська" з посиланням на очевидців (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця новини).
В Одеській області випав град. Фото Думська
Зокрема, негода торкнулася Ізмаїлу та Любашівки.
В Одеській області випав град. Фото Думська
За словами очевидців, град побив вікна в деяких будинках і автомобілях.
В Одеській області випав град. Кадр відео USI Online
Як повідомляв OBOZREVATEL, у декількох населених пунктах Рівненської області в червні випав град розміром із куряче яйце.
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