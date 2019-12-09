Одеський суд виніс несподіване рішення по директору згорілого табору "Вікторія"

Київський районний суд Одеси 9 грудня змінив запобіжний захід екс-директору згорілого дитячого табору "Вікторія" Петросу Саркісяну.

Як повідомляє Думська, його відпустили з під варти під домашній арешт.

Нагадаємо, що Саркісяна звинувачують в халатності, яка спричинила тяжкі наслідки.

Директора табору "Вікторія" відпустили під домашній арешт dumskaya.net

Пожежа в одеському дитячому таборі "Вікторія" сталася 15 вересня 2017 року. Тоді загинули 3 дівчинки, учасниці танцювального колективу "Адель": Софія Мазур, Сніжана Арпентій і Анастасія Кулініч. Саркісяна після трагедії взяли під варту.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, згідно з даними експертизи ДСНС, причиною смертельного пожежі в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі став забутий включеним кип'ятильник в одній з кімнат вихователів.

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