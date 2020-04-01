В Одесі судитимуть поліцейських, які катували затриманих. Копи не звертали уваги на прохання припинити побиття, яке могло закінчитися трагічно через проблеми зі здоров'ям у жертв знущань.

Інцидент стався в червні минулого року в опорному пункті поліції в районі залізничного вокзалу, повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань (щоб переглянути відео, доскролте сторінку до кінця).

Як було встановлено, 1 червня минулого року правоохоронці під час патрулювання території залізничного вокзалу затримали двох нетверезих чоловіків за підозрою в крадіжці золотого ланцюжка і доставили їх у відділення. Затриманих змусили зізнатися в злочині, якого вони не скоювали.

Потім інспектор поліції став чинити психологічний тиск на затриманих після чого почав бити одного з них. Щоб припинити побиття другий затриманий віддав копам свій ланцюжок, який не був золотим, але це не допомогло. Його також почали бити.

Під час побиття затримані неодноразово просили припинити знущання, скаржилися на проблеми зі здоров'ям і обіцяли повідомити про те, що сталося, в прокуратуру. Це лише розлютило поліцейських, які продовжили бити затриманих з ще більшою жорстокістю.

Одеських копів відправлять під суд за катування затриманих (ілюстрація) rbc.ua

На даний момент у відношенні копів-нелюдів завершено досудове розслідування і матеріали передані до суду. Їм інкримінують ч. 2 ст. 127 КК України (катування, вчинені групою осіб). Підозрюваним загрожує до 10 років в'язниці.

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