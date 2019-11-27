СБУ влаштувала в Одесі тривалу комунальну НП: що сталося

Жителі центральної частини Одеси залишилися без теплопостачання через аварію на тепломережах, відремонтувати які комунальники не можуть через якийсь "секретний" кабель. Люди мерзнуть вже другий тиждень.

Аварія залишила без опалення школу і кілька житлових будинків в районі Куликова поля. Про це повідомляє видання "Думська".

Новини В Одесі підвищать тариф на опалення

Як розповіли мешканці неопалюваних будинків, усунути поломку взялися ремонтники теплопостачального підприємства. Але коли вони намагалися дістатися до труби, що лопнула, з'явилися співробітники СБУ. Вони прогнали тепловиків, заявивши, що копати тут не можна, оскільки можна пошкодити секретний кабель і на розкопки потрібен спеціальний дозвіл, якого у ремонтників немає.

Одесити мерзнуть два тижні, а СБУ заважає тепловикам усунути поломку dumskaya.net

Про проблему було повідомлено представників мерії, але там не змогли уточнити, коли саме комунальники зможуть усунути поломку тепломереж. У прес-службі муніципалітету заявили, що направили запит до СБУ, де пообіцяли вирішити питання з секретним кабелем "із дня на день".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів скасував обмеження на тарифи по теплу, які ще кілька місяців тому встановили їх попередники. Головна причина – грошей на компенсацію різниці між встановленими та ринковими тарифами немає.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!