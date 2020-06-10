Обвал житлового будинку в Одесі: з'ясувалися можливі причини і нові деталі

Фахівці назвали дві основні причини, які могли призвести до руйнування будинку на вулиці Ясній в Одесі: самовільна реконструкція квартири на четвертому поверсі і витік води на першому.

Про перші версії розповіла "Думська". Роботи експертів на завалах поки не закінчені.

За словами заступника директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталії Мостовських, реконструкція квартири на четвертому поверсі пройшла з порушеннями.

Обвал житлового будинку в Одесі: з'ясувалася причина і нові деталі Думська

"На дерев'яних перекриттях залита бетонна плита. Буде замовлена експертиза, яка визначить причину обвалення. У лютому до нас зверталися мешканці, які повідомили, що у них з'явилися тріщини на першому поверсі. ЖКС "Фонтанський" встановив маяки, які до сьогоднішнього дня були в нормальному стані", – розповіла чиновниця.

Цю ж версію підтвердив і мер Одеси Геннадій Труханов на сесії міськради. За його словами грубі порушення видно навіть неозброєним оком.

"Там викуплений поверх, з'явилася мансарда, було проведене перепланування, знесені опорні стіни, між третім і четвертим поверхом залили бетоном, іншими словами, правила експлуатації будівлі були порушені", – сказав Труханов.

Крім того, міський голова повідомив, що в квартирі на першому поверсі, де не було мешканців, стався витік води. Весь тиждень вона підмивала будинок.

Місцеві жителі також розповіли подробиці нічної події. Їх виявилося небагато. Почувши, як тріщать стіни, сонні люди швидко вибігли на вулицю. Завдяки цьому постраждав лише один чоловік, який отримав рвану рану ноги.

Як повідомила Мостовських, 11 осіб відселено з аварійного будинку в табір "Одесміськелектротранс" "Мрія", інші будуть жити у родичів, друзів і знайомих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі обвалилась частина чотириповерхового будинку за адресою Ясна, 10.

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