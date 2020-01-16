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16 січня • оновлено в 11:16
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Негода в Одесі влаштувала нервування відразу чотирьом літакам: всі подробиці

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В Одесі пізно ввечері 15 січня через туман не могли приземлитися 4 літаки: WizzAir рейсом з Братислави, Turkish Airlines зі Стамбула, Azur Air з Шарм-еш-Шейха, а також Ryanair з Познані.

Як повідомляє Думська, якщо перші 3 літаки, покружлявши над Одесою, успішно сіли, то рейс з Познані змушений був летіти в Будапешт.

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Зараз в Одесі відновилася хороша погода, туману немає і аеропорт працює в штатному режимі.

Негода в Одесі влаштувала нервування відразу чотирьом літакам

Негода в Одесі влаштувала нервування відразу чотирьом літакам

пасажирський транспорт

Негода в Одесі влаштувала нервування відразу чотирьом літакам

Негода в Одесі влаштувала нервування відразу чотирьом літакам

flightradar24

Негода в Одесі влаштувала нервування відразу чотирьом літакам

Негода в Одесі влаштувала нервування відразу чотирьом літакам

flightradar24

Негода в Одесі влаштувала нервування відразу чотирьом літакам

Негода в Одесі влаштувала нервування відразу чотирьом літакам

flightradar24

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі ввечері 14 січня через туману не вдалося приземлитися літаку української авіакомпанії Azur Air, який прямував з єгипетського Шарм-ель-Шейха.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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