Негода в Одесі влаштувала нервування відразу чотирьом літакам: всі подробиці

В Одесі пізно ввечері 15 січня через туман не могли приземлитися 4 літаки: WizzAir рейсом з Братислави, Turkish Airlines зі Стамбула, Azur Air з Шарм-еш-Шейха, а також Ryanair з Познані.

Як повідомляє Думська, якщо перші 3 літаки, покружлявши над Одесою, успішно сіли, то рейс з Познані змушений був летіти в Будапешт.

Зараз в Одесі відновилася хороша погода, туману немає і аеропорт працює в штатному режимі.

Негода в Одесі влаштувала нервування відразу чотирьом літакам пасажирський транспорт

Негода в Одесі влаштувала нервування відразу чотирьом літакам flightradar24

Негода в Одесі влаштувала нервування відразу чотирьом літакам flightradar24

Негода в Одесі влаштувала нервування відразу чотирьом літакам flightradar24

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі ввечері 14 січня через туману не вдалося приземлитися літаку української авіакомпанії Azur Air, який прямував з єгипетського Шарм-ель-Шейха.

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