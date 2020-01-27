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27 січня • оновлено в 21:18
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Небо забарвилося червоним: всі подробиці і відео сильної пожежі в Одесі

2.1т
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Сильна пожежа охопила горище і дах житлового будинку всередині двору на Ніжинській, 57 в Одесі. Жителі будинку, що горів, встигли вискочити на вулицю.

Повідомлення про загорання даху 3-поверхового будинку на Ніжинській надійшло на спец-лінію 101 близько 17:30, повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Впродовж 3 хвилин на місце події прибули кілька пожежних розрахунків. Було встановлено, що горить горище старовинної будівлі на площі 80 квадратних метрів. Протягом півгодини вогонь вдалося локалізувати й о 18:50 загоряння було ліквідовано.

Відзначимо, що будівля є пам'яткою архітектури 1875 року побудови. У 1880-х "Будинок прибутковий Заля" реконструювали, надбудувавши третій поверх.

Пожежа на вулиці Ніжинськой в Одесі, 27.01.20

Пожежа на вулиці Ніжинськой в Одесі, 27.01.20

ДСНС в Одеській області

Пожежа на вулиці Ніжинськой в Одесі, 27.01.20

Пожежа на вулиці Ніжинськой в Одесі, 27.01.20

ДСНС в Одеській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській мерії вирішили розробити план заходів для запобігання поширенню в місті коронавірусу, від якого в Китаї вже померли 80 осіб. Вжити додаткові заходи на апаратній нараді зажадав від підлеглих міський голова Геннадій Труханов.

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Місце
Україна Одеса
Теги
пожежа новини Одеси
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