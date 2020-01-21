Напад ротвейлера в Одесі: лікарі повідомили про стан постраждалої

Роздерта власним собакою одеситка отримала необхідну допомогу в лікарні і була відправлена до травмпункту за місцем проживання.

Жінка була доставлена в Міську клінічну лікарню №10, де її негайно оглянули лікарі, повідомили в прес-службі Одеської міської ради (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

В результаті огляду пацієнтки було встановлено, що її стан і характер укусів не вимагають введення антирабічного імуноглобуліну (проти сказу).

"Лікарі її оглянули, оскільки характер укусів і стан пацієнтки не вимагали введення антирабічного імуноглобуліну, була проведена обробка, зашиті рани, і пацієнтку направили в травмпункт за місцем проживання для проведення вакцинації. Всі травмпункти Одеси забезпечені антирабічними вакцинами", – повідомила керівник прес-служби мерії Одеси Наталія Мальцева.

Відзначимо, що подія отримала максимальний резонанс в Одесі та за її межами. У мережі з'являються все нові відео інциденту.

В інтернеті з'явився відеозапис моменту вбивства озвірілого ротвейлера, який кинувся на одного з копів. Ролик опублікував Telegram-канал Одеса INFO. Обережно, 18+. Відео містить кадри убивства тварини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області однорічна дитина облилася окропом з чайника. З важкими опіками її доставили в реанімацію. Подія трапилася в одному з сіл Білгород-Дністровського району, коли мати залишила дитину на кухні без нагляду.

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