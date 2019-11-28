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29 листопада • оновлено в 12:33
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На зламаних ногах далеко не втечеш: в Одесі небезпечний злочинець поплатився за спробу втечі

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Злочинець, який напередодні серйозно поранив офіціанта одеського ресторану, спробував втекти з Приморського відділу поліції Одеси, але при спробі втечі зламав собі ноги.

Інцидент стався одразу після затримання злочинця і двох його спільників вночі 27 листопада. Про це повідомляє видання "Думська" з посиланням на джерела в прокуратурі.

Скориставшись халатністю поліцейських, затриманий вийшов через відчинені двері на балкон другого поверху і зістрибнув вниз. Однак далеко втекти йому не вдалося, оскільки при падінні чоловік зламав собі ноги.

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Будівля Приморського відділу поліції Одеси

Будівля Приморського відділу поліції Одеси

Думська

Потерпілого одразу госпіталізували, а за фактом халатності правоохоронців почали службове розслідування.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в одеський ресторан "Тавернетта" зайшли троє кишенькових злодіїв. Їх помітили і попросили покинути заклад. Вийшовши на вулицю, зловмисники вдарили співробітника ресторану "заточкою" в груди і зникли. Швидка допомога прибула оперативно і працівника врятували. Злочинців затримали наступного дня.

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Місце
Україна Одеса
Теги
Національна поліція України затримання
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