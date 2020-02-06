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7 лютого • оновлено в 09:12
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На засніженій трасі Київ-Одеса перекинувся автобус із людьми. Фото

4.4т
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Рейсовий автобус "Одеса-Київ" вранці 6 лютого через ожеледицю з'їхав у кювет і перекинувся.

ДТП сталася близько п'ятої ранку на засніженій трасі Одеса-Київ в районі села Болгарка Роздільнянського району, повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

На трасі Одеса-Київ перекинувся автобус з пасажирами

На трасі Одеса-Київ перекинувся автобус з пасажирами

Нацполіція

Водій рейсового автобуса не впорався з керуванням на слизькій дорозі, в результаті чого автобус з 19 пасажирами перекинувся.

Новини
Сніговий буревій в Одесі: повалені дерева, зірвані дахи й НП на трасі. Фото

На трасі Одеса-Київ перекинувся автобус з пасажирами

На трасі Одеса-Київ перекинувся автобус з пасажирами

Kekc.news

Двоє людей – 37-річна жінка та 9-річна дитина, отримали травми і в супроводі поліцейських були доставлені в Одеську обласну клінічну лікарню

На місці працюють співробітники поліції.

Місце ДТП з автобусом "Одеса-Київ"

Місце ДТП з автобусом "Одеса-Київ"

На трасі Одеса-Київ перекинувся автобус з пасажирами

На трасі Одеса-Київ перекинувся автобус з пасажирами

Нацполіція

На трасі Одеса-Київ перекинувся автобус з пасажирами

На трасі Одеса-Київ перекинувся автобус з пасажирами

KEKC

На трасі Одеса-Київ перекинувся автобус з пасажирами

На трасі Одеса-Київ перекинувся автобус з пасажирами

KEKC

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ще один рейсовий а втобус Одеса-Київ потрапив в аварію, водій загинув.

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Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП в Одесі снігопад ураган
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