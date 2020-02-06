На засніженій трасі Київ-Одеса перекинувся автобус із людьми. Фото

Рейсовий автобус "Одеса-Київ" вранці 6 лютого через ожеледицю з'їхав у кювет і перекинувся.
ДТП сталася близько п'ятої ранку на засніженій трасі Одеса-Київ в районі села Болгарка Роздільнянського району, повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
На трасі Одеса-Київ перекинувся автобус з пасажирами
Нацполіція
Водій рейсового автобуса не впорався з керуванням на слизькій дорозі, в результаті чого автобус з 19 пасажирами перекинувся.
На трасі Одеса-Київ перекинувся автобус з пасажирами
Kekc.news
Двоє людей – 37-річна жінка та 9-річна дитина, отримали травми і в супроводі поліцейських були доставлені в Одеську обласну клінічну лікарню
На місці працюють співробітники поліції.
Місце ДТП з автобусом "Одеса-Київ"
На трасі Одеса-Київ перекинувся автобус з пасажирами
Нацполіція
На трасі Одеса-Київ перекинувся автобус з пасажирами
KEKC
На трасі Одеса-Київ перекинувся автобус з пасажирами
KEKC
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ще один рейсовий а втобус Одеса-Київ потрапив в аварію, водій загинув.
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