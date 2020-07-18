На трасі Одеса – Рені сталася друга за день ДТП: є жертви

На трасі Одеса – Рені "ГАЗель" зіткнулася з фурою.

У суботу, 18 липня, на трасі Одеса – Рені біля села Маяки Біляївського району Одеської області сталася друга за день смертельна ДТП.

Як повідомляється на офіційному сайті обласного управління Національної поліції, в результаті аварії дві особи загинули на місці, іще двох доставлено в лікарню (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо встановлено, що водій фури МАN, намагаючись зробити обгін, зіткнувся з "ГАЗеллю", що повертала у бік Овідіополя.

Внаслідок ДТП 30-річний водій "ГАЗелі" та на рік молодша пасажирка отримали травми різного ступеня тяжкості та були доставлені у медзаклад. Водій і пасажир фури загинули на місці.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

На трасі Одеса – Рені МАN зіткнувся з "ГАЗеллю" od.npu.gov.ua

Водій і пасажир фури загинули в ДТП на Одещині od.npu.gov.ua

Водій і пасажирка "ГАЗелі" постраждали od.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня вранці на трасі Одеса – Рені також сталася масштабна ДТП з людськими жертвами. У результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинуло 6 осіб, іще троє госпіталізовані, зокрема 2-річна дитина.