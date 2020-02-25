На Одесу мчить новий шторм: городян попередили про небезпеку

В Одесі знову очікується погіршення погоди. 25 лютого з 13 до 15 години місто накриє новий шторм з посиленням вітру до 25 метрів в секунду.

Про це повідомили в прес-службі Одеської міської ради з посиланням на дані Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

"У зв'язку з посиленням поривчастого вітру одеська мерія звертається до жителів міста з настійним проханням: максимально обмежити переміщення по місту, без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси", – просять в мерії.

Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці. Одеситів закликають бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, так як в результаті негоди можливе падіння гілок і обриви кабелів.

Наслідки урагану в Одесі 24 лютого

Наслідки урагану в Одесі 24 лютого Odessa Online

Як повідомляв OBOZREVATEL, сильний шквальний вітер, що обрушився на Одесу вранці 24 лютого, став причиною безлічі НП в різних частинах міста. Відомо про смерть однієї жінки і важких травмах у іншій, що опинилася під завалами будинку. Постраждали десятки автомобілів і сотні дерев, місту завдано величезної шкоди

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