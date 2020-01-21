На Одещині вибухнув скандал через житло для військових: всі подробиці

Офіс генерального прокурора взяв на контроль хід розслідування кримінальних проваджень за фактами завищення вартості будівельних робіт при зведенні 5 казарм для військових в селищі Чорноморське Одеської області.

Крім того, були порушені терміни будівництва і казарми не здані в експлуатацію, хоча передати їх військовим мали на початку 2019 року. Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора у відповідь на недавню публікацію Думській (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

За даними видання, в Чорноморському, де базується 28-я механізована бригада імені Лицарів Зимового походу, в 2017 році запланували побудувати 5 казарм.

Тендери на зведення будівель виграли 3 компанії: ВАТ "ОДЕСТРАНСБУД" (дві будівлі), ПП "Проект-Актив" (дві будівлі) та ТОВ "СКА-Дарина" (одна будівля). Кожна казарма обійшлася Міноборони приблизно в 20 мільйонів. У цю суму входять комунікації, внутрішнє оздоблення та меблі.

Відправившись в військове містечко, журналісти переконалися, що захисники не скоро зможуть там оселитися. Відносно готовими здаються 2 будівлі, які побудував "ОДЕСТРАНСБУД". Всередині навіть включено опалення і розставлені меблі. Однак, хоча гроші, за документами, перераховані в повному обсязі (більше 40 мільйонів), житло так і не прийнято в експлуатацію.

Зведення будинків велося з порушенням будівельних норм, через що через вогкість в приміщеннях утворився грибок. Намагаючись позбутися зайвої вологи, керівництво розпорядилося включити опалювальну систему на повну потужність. Чи допоможе це, невідомо. Крім того, в побудованих казармах чомусь немає каналізації.

На Одещині вибухнув скандал через житло для військових dumskaya.net

На Одещині вибухнув скандал через житло для військових dumskaya.net

Інші три казарми, які будують ПП "Проект-Актив" і ТОВ "СКА-Дарина" теж не готові.

Цікаво, що на будмайданчику майже немає робітників. Свідки стверджують, що грошей за роботу тут майже не платять. Саме тут, в одному з вагончиків в ніч на Різдво сталася пожежа, в результаті якого загинули троє будівельників.

На Одещині вибухнув скандал через житло для військових dumskaya.net

На Одещині вибухнув скандал через житло для військових dumskaya.net

На Одещині вибухнув скандал через житло для військових dumskaya.net

На Одещині вибухнув скандал через житло для військових dumskaya.net

Військова прокуратура Південного регіону України провела власне розслідування в Чорноморському. За даними відомства, під час проведення тендерів були відхилені більш вигідні пропозиції.

Прес-служба Міноборони також опублікувала повідомлення про зловживання при будівництві казарм. У ньому йдеться про порушення при визначенні підрядників. Встановлено факти необґрунтованого збільшення вартості будівництва, неправомірного розірвання договорів, перенесення термінів виконання робіт, що призвело до збільшення їх вартості.

На Одещині вибухнув скандал через житло для військових dumskaya.net

На Одещині вибухнув скандал через житло для військових dumskaya.net

На Одещині вибухнув скандал через житло для військових dumskaya.net

Крім того, правоохоронці розслідують факти схожих зловживань в іншому військовому містечку Одещини – Дачне-2. Там базується 35 окрема бригада морської піхоти. Йдеться про будівництво спорткомплексу, підрядник якого привласнив понад 6 млн грн.

Договір генерального підряду був укладений з ТОВ "Будівельна компанія" Укрінбуд ". Вона повинна була отримати за роботу 25 млн грн. Протягом 2018 року КЕУ прийняло і оплатило підряднику роботи на суму понад 12 млн грн.

Тим часом проведена будівельно-технічна експертиза встановила, що обсяги і вартість фактично виконаних робіт не відповідають даним, зазначеним в актах прийому. Різниця становить 6,1 млн грн. Спорткомплекс так і не добудований. Провадження відкрито за ст. 364 і 191 КК України – "зловживання службовим становищем" і "розкрадання коштів".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада збирається надати українським військовослужбовцям морякам і льотчикам державні соціальні пільги, серед яких 75% знижки на квартплату і комуналку.

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