Стрибок напруги в електромережах став причиною вибуху газу в багатоквартирному будинку в Ізмаїлі Одеської області. А в трьох десятках сусідніх квартир повністю згоріли електроприлади.

В результаті події лише дивом ніхто не постраждав, окрім кішки, яка загинула в квартирі, де вибухнув газ, йдеться в сюжеті ТСН. (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вибух газу стався через те, що в результаті стрибка напруги був пробитий металевий шланг газової плити, що спровокувало витік газу. Після того, як пролунав вибух, в квартирі почалася пожежа. Через їдкий дим, який заповнив весь під'їзд, рятувальникам довелося визволяти мешканців верхніх поверхів через вікна.

Мешканці будинку розповідають, що перед подією діти у дворі чули, як щось Іскрило в сусідній трансформаторній.

"Там дуже сильно щось гриміло, Іскрило, багато батьків сказали відійти від цієї трансформаторної будки", – розповіла Наталя Солодовник.

На Одещині стрибок напруги влаштував вибух в багатоповерхівці tsn.ua (скрін)

На Одещині стрибок напруги влаштував вибух в багатоповерхівці tsn.ua (скрін)

Мешканці відразу ж зателефонували в ремонтну службу, проте там заявили, що знеструмити будинок не можуть, оскільки у них "обірвався нуль". А незабаром після цього дзвінка в квартирах будинку різко зросла напруга. Вимірювальні прилади зафіксували показники на рівні 400 вольт. Техніка погоріла в тридцяти квартирах.

На Одещині стрибок напруги влаштував вибух в багатоповерхівці tsn.ua (скрін)

Енергетики заявляють, що їх обладнання працювало в штатному режимі.

"Оглянувши обладнання та мережі, бригада не знайшла ніяких зауважень, які могли б привести до таких наслідків. Є ще внутрішньобудинкові мережі, внутріквартирні, це вже не наша зона відповідальності" – заявив операційний директор АТ "Одесаобленерго" Дмитро Григор'єв.

У свою чергу, жителі будинку кажуть, що недавно ремонтували внутрішню електромережу, і самі ж енергетики визнали, що вона справна.

На Одещині стрибок напруги влаштував вибух в багатоповерхівці tsn.ua (скрін)

На даний момент в місті працює комісія, яка встановить причину стрибка напруги, а також визначить, хто саме повинен відповідати за НП. Тим часом, мешканці "потерпілого" вдома готують колективний позов до суду.

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