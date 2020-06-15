На Одещині після дощу затопило місто та села: відео катастрофи

В Одеській області через рясні дощі вода затопила місто Рені та сусідні села.

Як повідомив в Facebook заступник голови Одеської обласної ради Юрія Дімчогло, стихія вирувала 13-14 червня.

"У селах Ренійського району та в самому місті Рені в результаті проливних дощів сталося масове затоплення вулиць і приватних подвір'їв населених пунктів. Особливо катастрофічні руйнування доріг і вулиць спостерігалися в селах Долинське, Лиманське, Котловина та Нагірне", – написав чиновник.

Потоп в Одеській області

Дімчогло зазначив, що ліквідація наслідків потопу стане ударом для місцевих бюджетів.

"Це катастрофа для місцевих бюджетів, що так спустошены економічною кризою, посухою та боротьбою з короновірусом", – додав він.

Потоп в Одеській області

Потоп в Одеській області

Потоп в Одеській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті потужні зливи викликали локальні потопи, водою пошкоджено більше 40 домогосподарств.