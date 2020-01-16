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16 січня • оновлено в 11:16
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На Одещині 19-річний хлопець зґвалтував жінку з інвалідністю. Відео

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На Одещині поліція перевіряє інформацію про зґвалтування 19-річним хлопцем 37-річної жінки-інваліда.

Юнак на камеру вже зізнався в злочині, але його поки не затримали – правоохоронці чекають результатів експертизи (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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За версією слідства, 19-річний житель Захарьєвського району зайшов до своєї 37-річної сусідки, інваліду 1-ї групи, і згвалтував її. Жінка звернулася в поліцію.

Хлопця опитали, відкрили кримінальне провадження за фактом зґвалтування і поки відпустили. Рішення про оголошення підозри буде прийнято після отримання результатів експертних досліджень.

На Одещині 19-річний хлопець зґвалтував жінку з інвалідністю

На Одещині 19-річний хлопець зґвалтував жінку з інвалідністю

2day.kh.ua (Ілюстрація)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі вітчим зґвалтував неповнолітню пасербицю, якій ледь виповнилося 15 років.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
зґвалтування новини Одеси
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