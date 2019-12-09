Мати з дітьми потрапила в смертельну ДТП під Одесою: фото

У жорсткій аварії фургона і легкового автомобіля вранці 9 грудня в Одеської області загинула одна людина, а ще четверо, серед яких двоє дітей, отримали важкі тілесні ушкодження.

Надзвичайна подія сталася між селами Випасне та Бритівка. 34-річна водій легкового фургона Renault Kangoo скоїла зіткнення з Mitsubishi, виїхавши на зустрічну смугу. Про це йдеться в повідомленні Білгорода-Дністровського відділу поліції в Одеській області (щоб подивитися фото аварії, доскрольте сторінку до кінця).

Смертельна ДТП під Одесою Білгород-Дністровський відділ поліції

В результаті ДТП жінка-водій загинула миттєво, а троє її пасажирів – хлопчик і дівчинка 7 і 8 років та 18-річна дівчина отримали важкі тілесні ушкодження. Крім того, травми отримав і 57-річний водій Mitsubishi. Всі вони госпіталізовані.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України ("Порушення правил дорожнього руху").

Смертельна ДТП під Одесою Білгород-Дністровський відділ поліції

Смертельна ДТП під Одесою Білгород-Дністровський відділ поліції

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі п'яний військовий лікар скоїв ДТП.

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