"Мало не чокнулись": на Одещині спалахнула пожежа в школі. фото

В Одеській області спалахнула пожежа в загальноосвітній школі. Займання сталося в школі №4 міста Кілія вранці 15 січня. Адміністрація навчального закладу оперативно організувала евакуацію учнів, ніхто не постраждав.

Пожежа виникла в приміщенні шкільної електрощитової, яка розташована в шкільній прибудові, написав на своїй сторінці в Facebook глава Кілійської ОТГ Павло Бойченко (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Близько 11.00 мало місце загоряння в електрощитовій школи #4 м. Кілія. Площа пожежі 2-4 кв. метра. Приміщення електрощитової знаходитися не в самій школі а в прибудові примикає до школи. Займання локалізовано. Постраждалих немає ", – написав Бойченко. .

На Одещині спалахнула пожежа в школі Facebook Павла Бойченка

На Одещині спалахнула пожежа в школі Facebook Павла Бойченка

За його словами, в даний момент навчальний процес в школі призупинено до з'ясування причин того, що сталося і усунення всіх наслідків. Також глава об'єднаної громади обіцяє провести службове розслідування.

У свою чергу, батьки учнів дуже злякалися, дізнавшись про пожежу в школі.

"Ми мало не чокнулись ... Поки не прибули на місце ... Дуже страшно ... Слава Богу що так", – написала в коментарях до посту Бойченко користувач Олена Руссу.

Їй вторить Наталя Голубова, підтверджуючи, що батьки злякалися чи не більше за дітей.

"Діти перелякані. І ми батьки теж. Тепер як можна спокійно відправляти дитину в школу ", – написала Наталя Голубова

Є під постом глави ОТГ і конструктивні коментарі.

"Ще раз переконуюся в тому, що потрібно регулярно проводити з дітьми неправдиву евакуацію, щоб не дай Бог, в разі чого, у дітей було все відпрацьовано", – написала користувач Лілія Волкова.

"Треба посилити контроль за протипожежною безпекою. Велике прохання провести позапланові перевірки всіх дошкільних, шкільних установ, а також лікарень", – запропонувала користувач Віра.

На Одещині спалахнула пожежа в школі od.dsns.gov.ua

На Одещині спалахнула пожежа в школі od.dsns.gov.ua

На Одещині спалахнула пожежа в школі od.dsns.gov.ua

На Одещині спалахнула пожежа в школі od.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою в місті Чорноморськ 15 січня сталася пожежа в квартирі на третьому поверсі житлового будинку. Рятувальники загасили полум'я за півгодини. На згарищі було виявлено тіло господаря квартири.

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