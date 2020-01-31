Легковик та вантажівка влаштували смертельну ДТП на околиці Одеси. Фото

Одна людина загинула, двоє травмовані в смертельній ДТП на околиці Одеси. Автомобіль Opel вискочив на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з фурою.

Аварія сталася вночі 31 січня на Об'їзній дорозі в Одесі, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

В результаті аварії 34-річний водій Opel загинув. Він помер по дорозі в лікарню. Двоє пасажирів обох транспортних засобів отримали різні травми і були госпіталізовані.

Поліція встановлює обставини ДТП.

Легковик та вантажівка влаштували смертельне ДТП на околиці Одеси od.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня під Одесою в районі села Новоселівка сталася смертельна ДТП за участю автомобіля "швидкої" допомоги і легкового автомобіля. Водій BMW, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу службовому автомобілю місцевої лікарні, врізався в нього, після чого кинув свій транспортний засіб і втік. В результаті аварії загинув лікар, який перебував за кермом "швидкої".

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