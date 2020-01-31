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31 січня • оновлено в 15:07
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Легковик та вантажівка влаштували смертельну ДТП на околиці Одеси. Фото

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Одна людина загинула, двоє травмовані в смертельній ДТП на околиці Одеси. Автомобіль Opel вискочив на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з фурою.

Аварія сталася вночі 31 січня на Об'їзній дорозі в Одесі, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

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В результаті аварії 34-річний водій Opel загинув. Він помер по дорозі в лікарню. Двоє пасажирів обох транспортних засобів отримали різні травми і були госпіталізовані.

Поліція встановлює обставини ДТП.

Легковик та вантажівка влаштували смертельне ДТП на околиці Одеси

Легковик та вантажівка влаштували смертельне ДТП на околиці Одеси

od.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня під Одесою в районі села Новоселівка сталася смертельна ДТП за участю автомобіля "швидкої" допомоги і легкового автомобіля. Водій BMW, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу службовому автомобілю місцевої лікарні, врізався в нього, після чого кинув свій транспортний засіб і втік. В результаті аварії загинув лікар, який перебував за кермом "швидкої".

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Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП новини Одеси
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