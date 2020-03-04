Інтерпол скасував міжнародний розшук колишнього головного рятувальника Одеської області Володимира Боделана, якого розшукували в рамках кримінальної справи про події 2 травня в Одесі.

Рішення було ухвалене на 111-й сесії Комісії Інтерполу з контролю за файлами, написав на своїй Facebook-сторінці адвокат Володимир Мацко (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ще в листопаді ми отримали повідомлення, що на 111-й сесії Комісії Інтерполу з контролю за файлами 27.01.2020 року розглядатиметься питання видалення червоної карти (міжнародний розшук) Володимира Боделана... У 2016 році наша доблесна Генеральна прокуратура України зі слідчим управлінням Національної поліції, не вручаючи підозри, порушуючи процесуальне законодавство, знайшла крайнього в одеській трагедії 2014 року ... і оголосила Володимира Боделана в міжнародний розшук. Правда восторжествувала! Володимиру Боделану вистачило терпіння і довіри, оскільки на цьому шляху ми зіткнулися з багатьма труднощами, проте ми все подолали і отримали бажаний результат – його міжнародний розшук анульовано", – написав адвокат.

Інтерпол скасував розшук ексглави ДСНС Одеси Боделана щодо трагедії 2 травня Володимир Мацко / Facebook

ЗАзначимо, що ексначальника ДСНС в Одеській області Володимира Боделана звинувачують у бездіяльності під час пожежі в Будинку профспілок 2 травня 2014 року. Після трагедії стосовно нього та його заступника Руслана Великого було відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, що призвело до смерті чи інших тяжких наслідків). За версією українського слідства, саме бездіяльність пожежників призвела до масової загибелі людей на Куликовому полі в Одесі. Нібито в той час головний рятувальник області перебував біля Будинку профспілок і, спостерігаючи за розвитком подій, віддав наказ підлеглим не скеровувати туди пожежно-рятувальні підрозділи.

Після того, як став підозрюваним, Боделан залишив Україну і був оголошений в розшук. Незабаром він став громадянином Росії і влаштувався на роботу в окупованому Криму, де обійняв посаду начальника "кримської філії федеральної казенної установи "Центр стратегічних досліджень цивільного захисту МНС РФ".

Інтерпол скасував розшук ексглави ДСНС Одеси Боделана (праворуч) щодо трагедії 2 травня Dumskaya

Як відомо, перші пожежні машини прибули до палаючого будинку тільки через 40 хвилин після початку пожежі, незважаючи на те, що пожежна частина розташована всього в кілометрі від місця події. 2 травня 2014 року в результаті пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі в Одесі загинули 42 особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області у зв'язку з незадовільною роботою служби під час пожежі в коледжі, де загинули 16 осіб, звільнені начальник місцевого Головного управління Держслужби надзвичайних ситуацій, генерал-майор Віктор Федорчак та його заступник, полковник Михайло Вовк.

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