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3 грудня • оновлено в 20:33
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Хотіла вбити немовля: суд в Одесі прийняв несподіване рішення щодо горе-матері. Фото

1.2т
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Суворовський районний суд Одеси 3 грудня звільнив з-під варти 33-річну жительку області, яку підозрюють в спробі вбивства свого 5-місячного сина.

Суддя прийняв рішення на час слідства відпустити жінку під особисте зобов'язання. Також вона може бачити свою дитину, але тільки в присутності персоналу Одеської обласної лікарні, де перебуває хлопчик. Про це повідомляє usionline.com (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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За словами підозрюваної, її оббрехала сусідка по палаті і вона не хотіла задушити свою дитину подушкою. Проте, що пила в той вечір горілку, не заперечує.

Хотіла вбити грудного сина: одеський суд звільнив підозрювану

Хотіла вбити грудного сина: одеський суд звільнив підозрювану

usionline.com

Хотіла вбити грудного сина: одеський суд звільнив підозрювану

Хотіла вбити грудного сина: одеський суд звільнив підозрювану

usionline.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , п'яна мати ледь не вбила новонародженого в одеській лікарні. Жінка в найближчому магазині купила пляшку горілки і випила її в лікарняній палаті. У цей час її син почав плакати. Щоб він не заважав, жінка накрила обличчя малюка подушкою.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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