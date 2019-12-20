"Горять від старості!" Під Одесою активісти влаштували вогняний протест. Фото

В Одеській області активісти спалили автомобілі на єврономерах. В районі села Кучургани власники таких авто влаштували масштабний протест із надією достукатися до парламенту і президента, який обіцяв відтермінувати введення штрафів.

Автовласники підпалили свої машини на кордоні з Молдовою біля села Кучургани, бо саме там розташований митний пункт пропуску, який, на думку активістів, є "розсадником" корупції при розмитненні автомобілів на єврономерах, що ввозяться в Україну, повідомляється на Facebook-сторінці організації "Авто Євро Сила".

Під Одесою активісти влаштували вогняний протест Facebook Наталії Ташогло

Під Одесою активісти влаштували вогняний протест Facebook Наталії Ташогло

Під Одесою активісти влаштували вогняний протест Facebook Наталії Ташогло

Під Одесою активісти влаштували вогняний протест Facebook Наталії Ташогло

Під Одесою активісти влаштували вогняний протест Facebook Наталії Ташогло

Під Одесою активісти влаштували вогняний протест Facebook Наталії Ташогло

Зазначається також, що паралельно акція протесту відбувається під стінами Верховної Ради у Києві. Мітингувальники закликають народних обранців ухвалити рішення про відтермінування штрафів, які почнуть вводити з нового року.

Спалювання авто під Одесою – це крок відчаю автовласників, які не хочуть бути оштрафованими.

Під Одесою активісти влаштували вогняний протест Facebook Наталії Ташогло

Під Одесою активісти влаштували вогняний протест Facebook Наталії Ташогло

Під Одесою активісти влаштували вогняний протест Facebook Наталії Ташогло

Під Одесою активісти влаштували вогняний протест Facebook Наталії Ташогло

Під Одесою активісти влаштували вогняний протест Facebook Наталії Ташогло

Під Одесою активісти влаштували вогняний протест Facebook Наталії Ташогло

Під Одесою активісти влаштували вогняний протест Facebook Наталії Ташогло

Нагадаємо, 22 вересня 2019 року набув чинності Закон про відтермінування штрафів за авто на єврономерах до 31 грудня цього року. За прострочення тимчасового ввезення до десяти днів водіям загрожує штраф 5100 грн, а більш ніж на 30 днів – 170 тис. грн, або конфіскація авто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше членкиня громадської організації "Авто Євро Сила" на знак протесту проти відтермінування ухвалення законопроєкту про врегулювання питань щодо автомобілів на єврономерах спалила свою машину. Вона записала відеозвернення, яке виклала на своїй сторінці у Facebook, на тлі охопленого полум'ям авто. Жінка звернулася до президента Володимира Зеленського з вимогою розглянути та ухвалити законопроєкти 2342 і 2345, які мають врегулювати питання розмитнення машин.

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