Душили, вимагаючи гроші: на Одещині молодики влаштували наліт на будинок пенсіонерки. Відео

На Одещині в селі Великий Дальник два молодика увірвалися в будинок до 81-річної пенсіонерки та стали її душити, вимагаючи гроші.

Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Не знайшовши в будинку бажаного, зловмисники забрали ноутбук, два телефони і вдарили 51-річну дочку господині, яка прокинулася і намагалася перешкодити грабіжникам. Після молодики втекли.

Сусіди потерпілих подзвонили в поліцію і через кілька годин розбійники були затримані. Ними виявилися 20-річний односелець жінок і 18-річний житель сусіднього села.

Хлопці зізналися в злочині і разповіли, що зробили наліт спонтанно, коли під час застілля у них закінчилося спиртне.

На Одещині молодики влаштував наліт на будинок пенсіонерки od.npu.gov.ua

У зловмисників вилучили вкрадені речі. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує від 7 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, бійці спецпідрозділу поліції "КОРД" вночі 18 січня затримали на вулиці Катерининській в Одесі членів небезпечної озброєної банди. У банду входило четверо осіб 22, 25, 27 і 28 років: двоє одеситів, а також уродженець Луганська і житель Абхазії. Бандити раніше "відзначилися" пограбуваннями розважальних центрів Києва, Миколаєва та Одеси.

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