Допомогти своєю кров'ю: одесити вразили мережу жестом для постраждалих у пожежі. Фото

Сотні жителів Одеси вранці 5 грудня прийшли в міський центр переливання крові, щоб допомогти потерпілим у страшній пожежі в Одеському коледжі економіки, права та ресторанного бізнесу.

Охочих було настільки багато, що прийом крові призупинили. Відповідні кадри розмістив у Facebook волонтер Євген Лата (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Черга в Одеському центрі переливання крові Facebook Євгена Лати

"На цій фотографії – черга сьогодні о 9:00 ранку в Одеському центрі переливання крові. Охочих допомогти своєю кров'ю настільки багато, що черга тягнеться аж до першого поверху. Щиро пишаюся такими українцями, тому що об'єднану націю зламати неможливо", – розповів одесит.

Він також додав, що на реєстратурі попросили не здавати кров до наступного тижня.

"Запасів крові вистачає зараз, а обробити такий натовп людей фізично неможливо", – зазначив волонтер.

Черга в Одеському центрі переливання крові Facebook Євгена Лати

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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