Допомогти своєю кров'ю: одесити вразили мережу жестом для постраждалих у пожежі. Фото

Сотні жителів Одеси вранці 5 грудня прийшли в міський центр переливання крові, щоб допомогти потерпілим у страшній пожежі в Одеському коледжі економіки, права та ресторанного бізнесу.
Охочих було настільки багато, що прийом крові призупинили. Відповідні кадри розмістив у Facebook волонтер Євген Лата (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
Черга в Одеському центрі переливання крові
Facebook Євгена Лати
"На цій фотографії – черга сьогодні о 9:00 ранку в Одеському центрі переливання крові. Охочих допомогти своєю кров'ю настільки багато, що черга тягнеться аж до першого поверху. Щиро пишаюся такими українцями, тому що об'єднану націю зламати неможливо", – розповів одесит.
Він також додав, що на реєстратурі попросили не здавати кров до наступного тижня.
"Запасів крові вистачає зараз, а обробити такий натовп людей фізично неможливо", – зазначив волонтер.
Черга в Одеському центрі переливання крові
Facebook Євгена Лати
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25 вранці 4 грудня. Внаслідок НП загинула одна студентка, поранені – 29 осіб, місцеперебування ще 13 – встановлюється.
У мережі з'явилося моторошне відео, на якому люди падали з вікон на пожежників.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що й зумовило проблеми з проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Жертвою страшної пожежі виявилася 17-річна студентка, яку вже впізнали батьки. У соцмережах повідомили, що це Ксюша Бабенко.
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