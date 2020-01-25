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25 січня • оновлено в 17:33
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Дівчина дивом вижила після падіння з вікна висотки під Одесою

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В Одеській області після падіння з вікна висотки дивом вижила молода жінка. Вона була доставлена в реанімацію з важкими травмами і зараз лікарі борються за її життя.

Подія трапилася в місті Чорноморськ Овідіопольського району Одеської

області, повідомили в прес-службі обласної поліції.

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Обставини падіння 20-річної дівчини з вікна 7 поверху висотки на вулиці Віталія Шума в Чорноморську не з'ясовані. При падінні вона отримала численні травми і була доставлена в районну лікарню в дуже важкому стані.

Постраждалу не можна транспортувати в Одесу. Їй терміново потрібна донорська кров (3, позитивна), яку в лікарні Чорноморська не приймають. Потенційних донорів просять здавати її на станції переливання крові в Одесі.

Дівчина дивом вижила після падіння з вікна висотки під Одесою

Дівчина дивом вижила після падіння з вікна висотки під Одесою

mk.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 25 січня в Одесі жінка викинулася з вікна своєї квартири на 14 поверсі на вулиці Каманіна. Вона загинула на місці.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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