Діти під ударом: на Одещині знайшли небезпечне вершкове масло. названа марка

В Одеській області виробник вершкового масла "труїть" неякісною продукцією споживачів, серед яких учні загальноосвітніх шкіл двох районів.

Результати масштабного дослідження вершкового масла в Україні опублікувала на своєму офіційному сайті Госпродпотребслужба. Як з'ясувалося, один з виробників Одеської області готує фальсифікат (щоб переглянути фото, доскролльте сторінку до кінця).

В ході перевірки фахівці відібрали по три пачки кожного з 77 видів вершкового масла. Дві упаковки кожного відправили в дві різні лабораторії, а ще одну залишили в якості контрольної. 16 з 77 видів вершкового масла виявилися фальсифікатом.

Серед виробників "хімічного" масла – ТОВ "Титан" (ТМ "Кілія"), що виробляє свій "продукт" в місті Кілії Одеської області. У продукті, за даними першої лабораторії, 77,32% нетваринних жирів, а за даними другої, – 92%. Це при тому, що вершкове масло повинно складатися переважно з молочного, тваринного жиру.

У маслі того ж виробника, але виготовленого на замовлення мережі супермаркетів "Таврія-В", зміст нетваринних жирів склав 14%.

На Одещині знайшли небезпечне вершкове масло Прес-служба Госпродпотребслужби (скрін)

З відкритих джерел відомо, что ТОВ "Титан" поставляє свою "продукцію" в школи Кілійського та Ізмаїльського районів Одеської області. У грудні 2019 року компанія уклала договір з відділом освіти Кілійської РДА на поставку якраз вершкового масла.

ТОВ "Титан" уклало договори на поставку масла в школи Одеської області pushkinska.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня в Одеській області задимівся вагон вантажного поїзда з 50 тоннами сірки. Задимлення мішків з сірої сталося в результаті взаємодії з вологою, яка потрапила всередину вагона під час руху поїзда.

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