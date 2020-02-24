Дерево, що звалилося через шквальний вітер, на вул.Нежинскій в Одесі вдень 24 лютого вбило літню одеситку.
Через отримані травми потерпіла померла миттєво, повідомили OBOZREVATEL в ГУНП Одеської області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
Дерево, що впало, вбило жінку у центрі Одеси
Odessa.online
Також гілки дерева пошкодили припаркований автомобіль.
На місці події працювали медики і поліцейські. Сусіди вже впізнали померлу, її особу встановлено.
Дерево, що впало, вбило жінку у центрі Одеси
Odessa.online
Дерево, що впало, вбило жінку у центрі Одеси
Odessa.online
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ураган в Одесі з ранку 24 лютого зірвав дахи з будинків, повалив дерева та розчавив автомобілі.
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