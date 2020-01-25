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25 січня • оновлено в 12:59
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Без шансів: одеситка наклала на себе руки, вистрибнувши з вікна

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В Одесі жінка наклала на себе руки, вистрибнувши з вікна своєї квартири в багатоповерховому будинку. Вона жила на 14 поверсі.

Трагедія сталася вночі 25 січня в одному з дворів на вулиці Каманіна, пише Odessa.online з посиланням на власні джерела в поліції.

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За попередньою інформацією, це був суїцид. Відомості про подію внесені до ЕРДР за статтею 115 КК України (умисне вбивство) з поміткою "самогубство".

Причини і обставини події з'ясовуються.

Одеситка наклала на себе руки, вистрибнувши з вікна (ілюстрація)

Одеситка наклала на себе руки, вистрибнувши з вікна (ілюстрація)

mk.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на вулиці Академіка Глушка 47-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна орендованої квартири на 7 поверсі.

Тіло загиблого виявили перехожі. Внаслідок удару об асфальт у чоловіка розкололася голова.

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Місце
Україна Одеса
Теги
самогубство новини Одеси
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