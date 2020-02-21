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21 лютого • оновлено в 14:50
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Багато швидких і поліції: в Одесі через НП терміново евакуювали школу. Фото

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В Одесі на вулиці Заболотного біля школи №24 21 лютого розлили рідину із різким запахом. На місце виїхали рятувальники, поліція і медики.

Дітей з будівлі евакуювали і відпустили додому. Ніхто не постраждав. Про це повідомили у пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Фахівці встановили, що розлита у дворі школи рідина – аміачна вода.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Як пізніше повідомила OBOZREVATEL директор одеського департаменту освіти Олена Буйневіч, в ході попереднього службового розслідування стало відомо, що пляшку з аміачною водою у дворі школи випадково розбив працівник навчального закладу. Він ніс її з кабінету з хімічними реактивами у спеціальне підсобне приміщення.

Діти повернуться до навчального процесу після спеціальної обробки території. Напевно, це відбудеться 22 лютого.

В Одесі через НП терміново евакуювали школу

В Одесі через НП терміново евакуювали школу

Пресслужба мерії Одеси

Як раніше писав OBOZREVATEL, на півдні Одещини сильний вітер зірвав дахи двох шкіл.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
А медики то зачем поехали? Надо было хором гимн Укроины спывать, чтобы к ним никого не привезли.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Жёлтая жидкость с резким запахом Украины.
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