Аварія танкера Delfi: власника позбавили права піднімати судно після трьох спроб

Власника затонулого в Одесі танкера Delfi позбавили права самостійно піднімати судно після трьох провальних спроб.

Протягом двох місяців підготовчих робіт було витрачено 1,5 мільйона гривень, повідомляє ТСН.

Судновласник і підрядник запевнили, що вони були готові до 10 серпня прибрати танкер з пляжу, а витрати були оцінені в 2 мільйони гривень. Однак тепер евакуація взяло на себе держава, а сума видатків збільшилась майже до 25 млн грн.

"Виконавши практично 80% робіт із готовності до того, щоб прибрати судно, і 90% роботи для того, щоб судно розвернути і поставити на плав, нас просто відсторонили, щоб передати цю роботу на тендерній основі і, ймовірно, розпорошити бюджет", – зазначив підрядник Дмитро Євдокимов.

"Це все ляже на нашу компанію, тобто нам ці гроші потрібно буде відшкодовувати, але там немає такої суми, щоб витратити 24,6 мільйона. Ми готові були зробити за свій рахунок", – додав представник компанії-судновласника Юрій Голіков.

При цьому в адміністрації портів заперечують, що сума завищена. За їхніми словами, це розрахунки фахівців.

"Була слабка матеріальна база, не був проведений належним чином розрахунками глибини. Сили, на наш погляд, були абсолютно недостатніми для організації такої роботи", – підкреслив начальник адміністрації Одеського морського порту Руслан Сахаутдінов.

У свою чергу експерт портової галузі стверджує Олександр Захаров вважає, що прибирати танкер треба було ще до початку курортного сезону, а всі нинішні рішення є запізнілими.

"Я вважаю, що тут повністю вина АМПУ, які останнім часом стали заявляти, що це їх право - прибирати або не прибирати. Ні, ваш обов'язок був з самого початку не допустити, щоб воно сюди потрапило. Але якщо ви це зробили, то треба було застосовувати своє право і починати за тендерною процедурою, хоча б проект мати ", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL 25 липня під час однієї зі спроб підняти танкер Delfi обірвався металевий буксирувальний трос.

Нагадаємо, що 26 липня регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та НС після звернення Адміністрації морських портів України до Одеської ОДА прийняла оголосила крах судна надзвичайною ситуацією.