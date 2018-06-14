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Руденко ОлегРуденко Олег

ЕВРОПЕЙСКИЕ СМУТЬЯНЫ

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ПиС, по примеру «Фидес» ведет страну нелиберальным курсом, то есть против общеевропейского течения. ПиС подчинила себе Верховный Суд и при помощи своих же «общественных» СМИ проводит соответствующую пропаганду. Европейская комиссия вынуждена была начать против Польши процедуру по ст.7 через изменения в правовой системе, которые дают законодательной и исполнительной ветвям власти полномочия назначать и снимать судей. Вся эта процедура может для Польши закончиться санкциями, но тут свой голос сказала Венгрия, которая пообещала Польше свою поддержку в ЕС при помощи механизма блокирования таких санкций. ЕС ничего не остается, как на следующий семилетний бюджет урезать финансирование Польши и Венгрии, по причине нарушения у них принципа верховенства права. Но Польша и Венгрия заявили, что они будут ветировать такой бюджет.

От действий европейских смутьянов Венгрии и Польши, прежде всего, выиграет Кремль, в котором его небожители уже потирают руки от предчувствия грядущих успехов. Не зря же великий друг Путина - Орбан, победив на апрельских выборах, заявил всему ЕС, что Венгрия заменила неудачную либеральную демократию христианской демократией 21 столетия и что ЕС должен отказаться от своей больной идеи о Соединенных Штатах Европы. Представляете себе, насколько милы слуху кремлевским вождям такие крамольные речи главы страны – члена ЕС! За это Кремль может многое дать, лишь бы оно случилось. Христианская демократия польского и венгерского образцов уж очень напоминает российскую управляемую «демократию», где жесткое государственное управление присутствует, а вот, демократии не видно. Теперь путинской России не надо воевать с ЕС, если его вознамерились развалить из нутрии Венгрия и Польша.

Сегодня ЕС, как и НАТО, переживают свой нешуточный кризис внутренних раздоров и по причине того, что в свое время они, пойдя на поводу у Кремля, отказали Украине в своем членстве. А ведь Украина, со своим экономическим и людским потенциалом могла бы укрепить ЕС и НАТО куда прочнее, чем это ныне делают некоторые страны бывшего лагеря социализма. Украина уж точно не пошла бы на раскол ЕС и НАТО, став их членами, да и лишиться кремлевской агентуры внутри страны было бы куда проще. Но дело было сделано и ныне ЕС вместе с НАТО пожинают плоды свое политической близорукости. А Украине, истекая кровью, в одиночку приходится противостоять российской агрессии, защищая не только себя, но и ЕС вместе с НАТО, да вот только благодарности Украине за эту борьбу на выживание особо никакой. ЕС куда важнее противостояние со своими сытыми и комфортными смутьянами, нежели оказание Украине эффективной помощи в борьба за свое и общеевропейское будущее.

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