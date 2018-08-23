Україно, рідний краю, з Днем народження вітаю!

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Синьоокого неба безмежність.

Жовте поле родючих хлібів.

Ми святкуємо незалежність

Серед цих головних кольорів.

Геннадій Деснянський

24 серпня 2018 року неподільній, унітарній та суверенній державі «Україна», нашій ненці-Батьківщині, рідній домівці для кожного її громадянина виповнюється 27 років…

За ці роки країна пережила багато знакових подій: становлення як парламентсько-президентська республіка, введення національної валюти, обрання п’яти президентів, ухвалення Конституції… Але головним є те, що Україна перестала асоціюватись у світі лише як територія, на якій сталась Чорнобильська аварія. Про Україну, завдяки нашим науковцям, винахідникам, спортсменам, митцям заговорили як про країну з сильним науково-технічним потенціалом, працьовитим старанним населенням, талановитою самобутньою культурою… Завдяки своєму працелюбству та цілеспрямованості, силі духу та вірі у краще майбутнє, бажанні змінюватись та розвиватись, Україна змогла зайняти своє достойне місце на світовій арені…

До своєї незалежності Україна йшла довгим, тернистим шляхом і дорого за неї заплатила. Незалежністю ми завдячуємо не лише тим, хто свідомо присвятив своє життя її здобуттю, а й тим, хто своєю тяжкою самовідданою працею день за днем наближав її: вирощував хліб, видобував вугілля, зводив будівлі, створював витвори мистецтва, народжував наукові ідеї, підкорював спортивні вершини, популяризував її самобутність у світі…

Незалежність України – це заслуга не лише певних політичних сил та рухів, а й усього народу, багатьох його поколінь. Національні революції, драматизм самооборони Української Народної Республіки, «українізація», всенародне протистояння гітлерівському нашестю, післявоєнна відбудова, індустріалізація сучасної України…

27 років – це розквіт молодості, а молодість – це повнота життя. Свято – це привід для кожного з нас, незалежно від віку, досвіду, політичних переконань, відчути себе молодим, а отже – сповненим рішучості та енергії до праці та самоствердження. Україна – це всі ми, зі своїми прагненнями, орієнтирами, перемогами та спрямуваннями. Тому День незалежності – це не лише державне, але й особисте свято кожного з нас. Бо тільки у самодостатності та можливості самореалізації кожного громадянина полягає сила і незалежність держави. І саме від нашої діяльності, способу життя та мислення, наших вчинків залежить, якою буде Україна, якою ми її залишимо наступним поколінням, які надбання передамо їм у спадок та чим запам’ятаємось прийдешнім!