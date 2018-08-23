Україно, рідний краю, з Днем народження вітаю!

Синьоокого неба безмежність.
Жовте поле родючих хлібів.
Ми святкуємо незалежність
Серед цих головних кольорів.
Геннадій Деснянський
24 серпня 2018 року неподільній, унітарній та суверенній державі «Україна», нашій ненці-Батьківщині, рідній домівці для кожного її громадянина виповнюється 27 років…
За ці роки країна пережила багато знакових подій: становлення як парламентсько-президентська республіка, введення національної валюти, обрання п’яти президентів, ухвалення Конституції… Але головним є те, що Україна перестала асоціюватись у світі лише як територія, на якій сталась Чорнобильська аварія. Про Україну, завдяки нашим науковцям, винахідникам, спортсменам, митцям заговорили як про країну з сильним науково-технічним потенціалом, працьовитим старанним населенням, талановитою самобутньою культурою… Завдяки своєму працелюбству та цілеспрямованості, силі духу та вірі у краще майбутнє, бажанні змінюватись та розвиватись, Україна змогла зайняти своє достойне місце на світовій арені…
До своєї незалежності Україна йшла довгим, тернистим шляхом і дорого за неї заплатила. Незалежністю ми завдячуємо не лише тим, хто свідомо присвятив своє життя її здобуттю, а й тим, хто своєю тяжкою самовідданою працею день за днем наближав її: вирощував хліб, видобував вугілля, зводив будівлі, створював витвори мистецтва, народжував наукові ідеї, підкорював спортивні вершини, популяризував її самобутність у світі…
Незалежність України – це заслуга не лише певних політичних сил та рухів, а й усього народу, багатьох його поколінь. Національні революції, драматизм самооборони Української Народної Республіки, «українізація», всенародне протистояння гітлерівському нашестю, післявоєнна відбудова, індустріалізація сучасної України…
27 років – це розквіт молодості, а молодість – це повнота життя. Свято – це привід для кожного з нас, незалежно від віку, досвіду, політичних переконань, відчути себе молодим, а отже – сповненим рішучості та енергії до праці та самоствердження. Україна – це всі ми, зі своїми прагненнями, орієнтирами, перемогами та спрямуваннями. Тому День незалежності – це не лише державне, але й особисте свято кожного з нас. Бо тільки у самодостатності та можливості самореалізації кожного громадянина полягає сила і незалежність держави. І саме від нашої діяльності, способу життя та мислення, наших вчинків залежить, якою буде Україна, якою ми її залишимо наступним поколінням, які надбання передамо їм у спадок та чим запам’ятаємось прийдешнім!