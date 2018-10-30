На блокпостах «ДНР» берут отпечатки пальцев у молодежи - соцсети

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Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения снимают отпечатки пальцев у молодых людей 20-30 лет.

Как сообщают жители временно оккупированных территорий, боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения снимают отпечатки пальцев у молодых людей и девушек 20-30лет. Людей выбирают из пешей очереди. Если раньше отпечатки пальцев снимали у людей с пропиской на подконтрольной Украине территории, то теперь и у жителей временно оккупированных населенных пунктов. Такие действия сильно тревожат местных жителей.

Вот что пишут жители временно оккупированных территорий в соцсетях:

«Подскажите, с какой целью снимают, у молодых, отпечатки?»,

«Скорее всего просто делают базу...»,

«Базу молодых людей и девушек? И как то странно, выбирают ведь из пешей очереди»,

«На выезде из Донецка, на Каргиле. Таможня ДНР»,

«До сбора паспортов? Если после, значит засветились по базе»,

«У молодых это какой возраст?»,

«20-30»,

«Ну да логично. Не у дедов же им снимать отпечатки»,

«Раньше снимали пальцы у кого укр прописка. А сейчас и с донецкой снимают».

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