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Комунальна власність

Сьогодні ми святкуємо рівно 1 місяць, як у нашій квартирі зникла електроенергія. Це справжнє свято, перемога над усіма урядами, усіма президентами незалежної та й не дуже незалежної України, а може й світу.

В чому причина спитаєте Ви? А може, Вас це і не здивує? Причина не в тому що ми боржники ДТЕК Київські електромережі, а в тому що ми - комунальна власність ОСББ «Квазар-10». Як це? Мабуть я помиляюся?

А от і ні! Ця організації створена начебто співвласниками, даруйте, за однією з відповідей Оболонської районної адміністрації в м. Києві ми – «співмешканці», насправді створена для відповідних кругів, з однією метою - заробляти гроші.

Гроші, скажете Ви, люблять всі! Але, ще не всі стали комунальною власністю.

Наприклад, Ви маєте на руках Статут свого ОСББ? Мабуть не всі його й бачили. А користуючись цим, можна туди написати таке, що взагалі не відповідає законодавству України і районна адміністрація це - зареєструє.

Слово «зареєстровано» чудово підходить за своїм походженням до слова «кріпаки». Так от, завдяки цьому, Ви вже є комунальною власністю і відтепер Ви працюєте з метою нагодувати того ненажерливого монстра, який ховається за назвою «Житлово-комунальне господарство». Таким чином у Вас з’являється – Господар.

А що, спитаєте Ви, такого можна прописати у Статуті. Та що завгодно! Наприклад, що у Вас керує не управляючий, а «голова ОСББ». Нічого суттєвого! Так. Та у Законодавстві України Ви нічого подібного не знайдете. Знайдете лише - голова правління ОСББ. А що, ж таке голова ОСББ? Та це такий винахід, за яким Вам навіть його не треба обирати, він у Вас просто з’явиться з числа ваших співвласників - співмешканців, здебільшого пенсіонерів, які дуже люблять гроші.

Ні Ваш будинок не стане чистіше чи більш енергоефективним (до речі, дуже модне слово), просто тариф на обслуговування стане набагато більше, ніж у типовому будинку, що стоїть, поки що спокійно, поряд.

Потім збираєте пенсіонерів на так звані «загальні збори», здебільшого «субсидіантів» (теж такий винахід нашої влади) таких же співвласників – співмешканців, які взагалі нічого не сплачують за них все платить Держава (хоча незрозуміло на яких підставах) і вони одностайно (або ж за такою формулою - «одобрили мовчазно») вирішують:

- що ті, хто не хоче платити (оті виставлені незрозуміло ким, але ж Ви нікого не обирали) рахунки, будуть відрізані від останніх благ тієї «забутої цивілізації».

Можете бігати по ДТЕК можете звертатись….. Та, куди завгодно можете звертатись, але Ваші дроти відрізані від електролічильника він вже застиг на одному місті, на щитку висить амбарний замок від співвласників - співмешканців, а ДТЕК продовжує виставляти Вам рахунки у них, в їхній «віртуальній реальності» він працює! А Ви є їх дорогоцінний клієнт, даруйте, раб.

При цьому завдяки амбарному замку ДТЕК не може (упаси Господи) навіть наблизитися до свого майна у вигляді електролічильника, який вже місяць не працює.

Але навіщо їм той лічильник, вони ж виставляють, Вам рахунки без нього, а сплачувати Ви їх можете і у касі, і у особистому кабінеті, аби Ви не переплутали номер рахунку саме, куди Ви будете сплачувати свої гроші. Гроші люблять всі!

До речі , Ви пам’ятаєте ту казку про Буратіно, даруйте, більш пристойно назвати його Піннокіо? Так от, сьогодні у нас за щокою 5 сольдо і ми висимо на дереві униз головою, щоб вони випали, а якщо не випадуть то підемо на «Поле чудес в країні Дурнів».