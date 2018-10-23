Виновником происшествия является студент данного учебного заведения - Владислав Росляков. Он принес в колледж оружие и самодельные взрывчатые устройства, с помощью которых совершил теракт.

Теракт в г. Керчь, по сведеньям очевидцев, был спланированной операцией спецслужб РФ, с целью отвлечения внимания общественности от социально-политических проблем в Российской Федерации. К ним относятся: пенсионная реформа, обесценивание российского рубля, протесты в Ингушетии, коррупция в высших эшелонах власти Крыма и других регионов России.

Свидетели происшествия считают, что Российские власти скрывают реальную информацию, о причинах случившегося. По официальной версии, причиной произошедшего стали бытовые проблемы неуравновешенного подростка. В тоже время, все больше улик с места происшествия указывают на участие спецслужб России в организации теракта, как это уже было неоднократно.

Так или иначе, пострадали не в чем невинные люди. Можно сделать вывод, что Следственный Комитет РФ, как всегда бездействует и организаторы теракта наказаны не будут. Скорее всего, по официальной версии следователей, Владислав Росляков окажется пособником «Правого Сектора» или «ИГИЛ», и всю ответственность возложат на покойника.