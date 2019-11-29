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Школяр-гігант красиво підставив Путіна з ростом: курйозне відео

4.3т
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Президент Росії Володимир Путін втрапив у курйозну ситуацію через значно вищого за нього школяра, який попросив з ним сфотографуватися.

Відповідне відео оприлюднив у Twitter журналіст Дмитро Смірнов. Зазначається, що випадок трапився в дитячій академії творчості "Сонячне місто" в Нальчику (Росія), куди Путін приїхав з робочим візитом, Моя Школа OBOZREVATEL.

Школяр-гігант красиво підставив Путіна з ростом

Школяр-гігант красиво підставив Путіна з ростом

Скриншот

"А можна з вами сфотографуватися? І з роботом!" – спитав школяр, на що президент відповів: "Так".

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Як пише rg.ru, юні роботехніки презентували Путіну свої винаходи. Деякими президент навіть зацікавився.

"Школяр в Нальчику не розгубився", – зазначив Смірнов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента Росії Володимира Путіна спіймали на хитрощах з ростом.

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Автор
Оксана Воля
Теми
курйози школа
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
курйоз школа Новини Росії
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз совсем од*билился.
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hunt andres
hunt andres
Де билы! У Путина нет комплексов по поводу роста, раз он влет согласился сфотаться со школьником. Это у вас в мозгах гуано кипит.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
hund andres, дурик,а лабутены он для красоты носит? Хехе
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