Школяр-гігант красиво підставив Путіна з ростом: курйозне відео

Президент Росії Володимир Путін втрапив у курйозну ситуацію через значно вищого за нього школяра, який попросив з ним сфотографуватися.

Відповідне відео оприлюднив у Twitter журналіст Дмитро Смірнов. Зазначається, що випадок трапився в дитячій академії творчості "Сонячне місто" в Нальчику (Росія), куди Путін приїхав з робочим візитом, Моя Школа OBOZREVATEL.

Школяр-гігант красиво підставив Путіна з ростом Скриншот

"А можна з вами сфотографуватися? І з роботом!" – спитав школяр, на що президент відповів: "Так".

Як пише rg.ru, юні роботехніки презентували Путіну свої винаходи. Деякими президент навіть зацікавився.

"Школяр в Нальчику не розгубився", – зазначив Смірнов.

"А можно с вами сфотографироваться? И с роботом!": Школьник в Нальчике не растерялся pic.twitter.com/l3mV5DgT6v — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 29 листопада 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента Росії Володимира Путіна спіймали на хитрощах з ростом.

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