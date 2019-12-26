Голі студенти влаштували відверту фотосесію з тваринами

Студенти ветеринарного факультету університету Мессі в Новій Зеландії знялися без одягу з тваринами для благодійного календаря на 2020 рік.

50 голих хлопців і дівчат знімали взимку і весною. Щоб потрапити в календар, їм доводилося мокнути під дощем і мерзнути на вулиці без одягу, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Daily Star (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Благодійний календар 2020 Facebook Barely There Vet Calendar 2020

Благодійний календар 2020 Facebook Barely There Vet Calendar 2020

На сторінках календаря вони позують на фермі з різними тваринами, в тому числі коровами, кіньми, собаками і вівцями.

"Самі зйомки були досить хаотичними. Щоб отримати правильні кадри, на яких прикрито все, що потрібно, вимагалося узгодити дії численних голих людей і тварин", – розповіла 22-річна студентка Кейтлін Уайт, яка брала участь у створенні календаря.

Благодійний календар 2020 Facebook Barely There Vet Calendar 2020

Благодійний календар 2020 Facebook Barely There Vet Calendar 2020

Оголений календар можна придбати за 7,70 фунтів стерлінгів (приблизно 230 гривень). Десять відсотків виручки студенти планують віддавати організації Pet Refuge New Zealand, яка допомагає тваринам, що постраждали від домашнього насильства.

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