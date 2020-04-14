3 млрд євро і новий графік: в Італії розповіли, як виводитимуть школи з карантину

Влада Італії має намір поступово виводити систему освіти з кризи через карантин, пов'язаний із коронавірусом. Так, обговорюється можливість виділення 3 млрд євро на підтримку шкіл, а також проводиться робота з кардинальної зміни графіка навчального процесу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Крім того, як пише Оrizzontescuola.it, опрацьовується питання забезпечення учнів засобами зв'язку для дистанційного навчання.

Цифровізація навчального процесу

В Італії охоплення домогосподарств інтернетом становить 76%. При цьому в Калабрії та Базилікаті тільки 41% населення має до нього доступ. У зв'язку з цим держава має намір виділити 75 млн євро для того, щоб забезпечити доступ до мережі як учням, так і викладачам. Ці кошти підуть на придбання планшетів і підключення інтернету.

Крім того, італійці хочуть роздавати Wi-Fi зі шкільних автобусів, в яких поки немає необхідності. Їх паркуватимуть у тих місцях, де не проведена всесвітня мережа.

Карантин в Італії

3 млрд євро на освіту

Також влада Італії дійшла висновку, що необхідно виділити 3 млрд євро для підтримки системи освіти після пандемії. Значна частина цих коштів піде на надбавки вчителям.

Раніше з подібною ініціативою виступав колишній міністр освіти, університетів і наукових досліджень Італії Лоренцо Фіорамонті.

"Тепер вони зрозуміли: потрібно 3 мільярди, адже школа не перезавантажується. Всього 3 мільярди! І якби ми вклали їх раніше, скількох проблем ми могли б уникнути? В Італії нам потрібна політична культура, яка попереджує проблеми, а не женеться за ними", – написав він на своїй сторінці у Twitter.

Ora ci sono arrivati tutti: servono tre miliardi (!!) o la scuola non riparte. Proprio tre miliardi, quei famosi tre miliardi. E se li avessimo investiti prima, quanti problemi avremmo potuto prevenire? In Italia serve cultura politica che anticipi problemi, invece di rincorrerli pic.twitter.com/n3HBiA7kGD – Lorenzo Fioramonti (@lofioramonti) April 14, 2020

Перезавантаження навчального процесу

Також в італійському уряді вважають, що для якісної освіти дистанційного навчання недостатньо. Тому необхідно докласти всіх зусиль, аби повернути вчителів і учнів назад у класи.

Для цього профільне міністерство планує у стислі терміни підготувати графік навчання в особливому режимі на наступні чотири з половиною місяці.

Модель, що розглядається, – це змішане навчання. Його суть полягає в тому, що частина дітей ходитиме до школи, однак невеликі групи об'єднуватимуть, а частина навчатиметься з дому. Подібний формат уже почали практикувати у Трентіно.

Захисні засоби

З цього приводу в Італії поки тривають дискусії. Так, деякі експерти вважають, що маски для школярів – це додаткова стаття витрат у сімейних бюджетах. До того ж найменші учні не завжди пам'ятатимуть правила їхнього носіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що МОЗ та Міністерство освіти й науки розробляє нові нормативи, як відбуватиметься ЗНО.

Що стосується дітей до 9-го класу, то для них навчальний рік, швидше за все, вже закінчився, і вони не повертатимуться до навчання на один місяць.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!