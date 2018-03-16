Дівчинка-танк: як склалася доля легендарної патріотки з Донбасу

У мережі показали фото дівчини, яка чотири роки тому прославилася тим, що проводжала українських бійців на Донбасі не передову, загорнувшись в український прапор.

За ці роки, поки йшла війна, патріотка виросла і навіть вийшла заміж. Про цю радісну подію в її житті повідомила в Facebook Надія Хміль.

"Дівчинка під час війни підросла, розцвіла і сьогодні, в день Євдокії і день Добровольців (14 березеня - Ред.), Вийшла заміж. Щастя в любові та злагоді нашим молодятам! Будь щаслива, дівчинко!" - написала вона.

Як повідомляв "Обозреватель", дівчина Євдокія в 2014 році 4 місяці поспіль щодня проводжала українських бійців на передову. Вони навіть назвали в її честь танк.