Житель Київщини обізвав мера "г*ндоном" і виграв у нього суд: курйозна історія

Київський апеляційний суд звільнив від адміністративної відповідальності жителя Тетіїва Київської області, який назвав мера міста "г*ндоном".

Як пише "Судовий репортер", у квітні 2019 року в Тетієві проходило громадське зібрання з приводу зариблення річки Роська, під час якого відповідач, вказуючи на мера, сказав, що такі "г*ндони" пишуть неправду.

Мер звернувся у Тетіївський райсуд, який визнав відповідача винним у дрібному хуліганстві (стаття 173 КУпАП) і оштрафував на 51 гривню.

Житель Київщини обізвав мера "г*ндоном" і виграв суд Ілюстрація

Порушник не погодився з постановою і звернувся в апеляційний суд. Він заявив, що не матюкався, а мав на увазі французького письменника-фантаста Іва Гандона (1899-1975), "оскільки вважав, що його опонент, як французький письменник, розповідає фантастичні речі".

Апеляційний суд визнав таку версію можливою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше економіст Олександр Охріменко, який є частим гостем на РосТБ, у прямому ефірі образив воїнів ООС, заявивши, що парад на День Незалежності в Україні не потрібен, оскільки на нього прийдуть дві каліки.

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