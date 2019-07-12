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Житель Київщини обізвав мера "г*ндоном" і виграв у нього суд: курйозна історія

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Київський апеляційний суд звільнив від адміністративної відповідальності жителя Тетіїва Київської області, який назвав мера міста "г*ндоном".

Як пише "Судовий репортер", у квітні 2019 року в Тетієві проходило громадське зібрання з приводу зариблення річки Роська, під час якого відповідач, вказуючи на мера, сказав, що такі "г*ндони" пишуть неправду.

Мер звернувся у Тетіївський райсуд, який визнав відповідача винним у дрібному хуліганстві (стаття 173 КУпАП) і оштрафував на 51 гривню.

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Житель Київщини обізвав мера "г*ндоном" і виграв суд

Житель Київщини обізвав мера "г*ндоном" і виграв суд

Ілюстрація

Порушник не погодився з постановою і звернувся в апеляційний суд. Він заявив, що не матюкався, а мав на увазі французького письменника-фантаста Іва Гандона (1899-1975), "оскільки вважав, що його опонент, як французький письменник, розповідає фантастичні речі".

Апеляційний суд визнав таку версію можливою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше економіст Олександр Охріменко, який є частим гостем на РосТБ, у прямому ефірі образив воїнів ООС, заявивши, що парад на День Незалежності в Україні не потрібен, оскільки на нього прийдуть дві каліки.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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bruno jordano
bruno jordano
Так а шо там з річкою нe так?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Крутизна і хто таке ще зна?
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