Україна живе в умовах карантину. Це передбачає деякі обмеження прав та додаткові обов’язки. Нові обставини призводять до того, що змінюється формат отримання, здавалось би, звичайних послуг. І питання прийняття спадщини — не виключення.

Як працюють державні та приватні нотаріуси на час карантину? Чи буде відтерміновано дату отримання спадщини у зв’язку із введенням карантину в Україні? Яким чином оформити спадщину під час карантину ?

Як працюють нотаріуси під час карантину

Станом на 23 березня обмеження щодо вчинення нотаріальних дій на час карантину немає.

Однак Міністерство юстиції України рекомендує державним та приватним нотаріусам:

- здійснювати прийом громадян виключно для вчинення невідкладних нотаріальних дій за попереднім записом в телефонному режимі;

- не допускати скупчення людей у державних нотаріальних конторах;

- для прийому громадян запровадити чергування у державних нотаріальних конторах;

- надання консультацій та роз’яснень з питань вчинення нотаріальних дій має відбуватись дистанційно за допомогою засобів телефонного зв’язку або шляхом електронного листування.

З іншими рекомендаціями щодо роботи державних та приватних нотаріусів можна ознайомитись за посиланням - https://bit.ly/3bnC9nb

Отже, прямої заборони щодо вчинення нотаріальних дій, в тому числі, і щодо оформлення спадщини немає.

Чи відтерміновано дату отримання спадщини у зв’язку із введенням карантину

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” визначено, що з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг, визначених законом. Від дня припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Однак ця норма не стосується вчинення нотаріальних дій, в тому числі, і тих, що пов’язані з можливим пропуском передбачених законодавством строків (наприклад, оформлення спадщини).

Як отримати спадщину під час карантину

Крок 1. Подати заяву про прийняття спадщини протягом 6 місяців з моменту її відкриття (тобто з моменту смерті особи або на момент оголошення особи померлою).

В умовах карантину варто звернути увагу на наступне:

- заява про прийняття спадщини спадкоємцем подається особисто нотаріусу за місцем відкриття спадщини;

- заява про прийняття спадщини надсилається нотаріусу поштою, підпис спадкоємця на якій засвідчено нотаріусом.

Тобто, якщо місце відкриття спадщини — це Чернігівська область, а фактично Ви мешкаєте у Дніпропетровській області, під час карантину Ви маєте право засвідчити заяву про прийняття спадщини у будь-якого нотаріуса за своїм місцем мешкання, а вже посвідчену заяву надіслати до нотаріуса за місцем відкриття спадщини у Чернігівській області.

Важливо. У випадку, коли спадкоємець подає заяву особисто, днем прийняття спадщини буде день подання такої заяви нотаріусу. До заяви про прийняття спадщини, яка надсилається поштою застосовуються правила ч. 2 ст. 255 Цивільного кодексу України: заява, здана до установи зв’язку до закінчення останнього дня строку, вважається такою, що здана своєчасно, хоча нотаріусу вона надійшла після спливу строку.

Кому не потрібно протягом 6 місяців з моменту відкриття спадщини подавати заяву про прийняття спадщини

- спадкоємцю, який постійно проживав разом із померлою особою на час відкриття спадщини, і який буде вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом 6 місяців він не заявив про відмову від неї;

- малолітнім, неповнолітнім, недієздатним особам, а також особам, цивільна дієздатність якої обмежена.

Крок 2. Отримати свідоцтво про право на спадщину після спливу 6 місяців з дня відкриття спадщини:

- свідоцтво про право на спадщину видається за заявою спадкоємців, які прийняли спадщину, кожному з них окремо із визначенням прізвища, імені, по батькові та часток у спадщини інших спадкоємців.

- строк для звернення спадкоємця за отриманням свідоцтва про право на спадщину законодавством не обмежено.

Важливо. При видачі свідоцтва про право на спадщину за законом або за заповітом нотаріус перевіряє факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання до спадкоємства (за законом або за заповітом) та склад спадкового майна. На підтвердження цих обставин від спадкоємців обов’язково вимагаються відповідні документи, наприклад, свідоцтво про смерть, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, рішення суду про встановлення факту родинних відносин, правостановлюючі документи на спадкове майно тощо. При спадкуванні за заповітом перевіряється наявність заповіту. При видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом оригінал заповіту, поданий спадкоємцем, залишається у справах нотаріуса.

Що робити у випадку, якщо строк для прийняття спадщини пропущений

Спадкоємець, який з поважних причин пропустив строк для прийняття спадщини, може звернутися до суду з позовом про встановлення додаткового строку для прийняття спадщини, однак, чи буде введення карантину поважною причиною пропуску строку для прийняття спадщини — питання риторичне з огляду на те, що наразі як державні, так і приватні нотаріуси продовжують працювати із введенням деяких обмежень у своїй роботі, серед яких поки що немає прямого обмеження у вчиненні нотаріальних дій.

Куди звернутись під час карантину, аби отримати детальну правову консультацію

- зателефонуйте на безкоштовний номер системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;

- поставте запитання в месенджер ФБ-сторінки: https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/

- напишіть на електронну пошту найближчого місцевого центру (адреси можна дізнатися на сайті системи БПД) – https://www.legalaid.gov.ua/

- прочитайте правову консультацію на телеграм-каналі "Безоплатна правова допомога" https://t.me/ualegalaid та обговоріть її у нашому чаті - https://t.me/ualegalaidchat

- поставте запитання на Інстаграм-сторінці системи БПД https://www.instagram.com/ualegalaid/?hl=uk

- скористайтеся правничою вікіпедією WikiLegalAid - https://wiki.legalaid.gov.ua

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