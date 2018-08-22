Детективи НАБУ незаконно закривають справи проти своїх колег - Насіров

Детективи Національного антикорупційного бюро України незаконно закривають справи, щоб не розслідувати злочини своїх колег. Таку заяву зробив Роман Насіров на своїй сторінці у Фейсбук, повідомляєOBOZREVATEL .

За його словами, Солом'янський районний суд м.Києва підтвердив це своїм рішенням від 22 серпня 2018.

Насіров повідомив, що з 5 кримінальних проваджень, які були відкриті проти працівників НАБУ і САП, детективи двічі закривали справи без проведення розслідування:

"Парадокс, що згідно чинного законодавства, детективи НАБУ "розслідують" злочини своїх колег. Уже вдруге суд скасовує незаконні рішення працівників Національного антикорупційного бюро. Тепер досудове розслідування повинно бути проведене повноцінно", - написав він.

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Однак, на думку Романа Насірова, дане судове рішення не вплине на загальну ситуацію з розслідуванням подібних справ:

"Сумніваюся, що це рішення суду змусить детективів і прокурорів відповідально поставитися до своїх обов'язків і припинити порушувати закони. Треба міняти підслідність", - підсумував Насіров.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в липні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура України розпочала розслідування за фактом незаконної фіксації Національним антикорупційним бюро розмови Романа Насирова з його адвокатами, що є втручанням в діяльність захисника.