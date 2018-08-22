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Детективи НАБУ незаконно закривають справи проти своїх колег - Насіров

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Детективи Національного антикорупційного бюро України незаконно закривають справи, щоб не розслідувати злочини своїх колег. Таку заяву зробив Роман Насіров на своїй сторінці у Фейсбук, повідомляєOBOZREVATEL .

За його словами, Солом'янський районний суд м.Києва підтвердив це своїм рішенням від 22 серпня 2018.

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Насіров повідомив, що з 5 кримінальних проваджень, які були відкриті проти працівників НАБУ і САП, детективи двічі закривали справи без проведення розслідування:

"Парадокс, що згідно чинного законодавства, детективи НАБУ "розслідують" злочини своїх колег. Уже вдруге суд скасовує незаконні рішення працівників Національного антикорупційного бюро. Тепер досудове розслідування повинно бути проведене повноцінно", - написав він.

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Однак, на думку Романа Насірова, дане судове рішення не вплине на загальну ситуацію з розслідуванням подібних справ:

"Сумніваюся, що це рішення суду змусить детективів і прокурорів відповідально поставитися до своїх обов'язків і припинити порушувати закони. Треба міняти підслідність", - підсумував Насіров.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в липні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура України розпочала розслідування за фактом незаконної фіксації Національним антикорупційним бюро розмови Романа Насирова з його адвокатами, що є втручанням в діяльність захисника.

Читайте всі новини по темі "Справа НАБУ проти Романа Насирова" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Справа НАБУ проти Романа Насирова
Особа
Роман Насіров
Місце
Україна
Об'єкти
НАБУСпеціалізована антикорупційна прокуратураСолом'янський суд

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