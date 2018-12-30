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Як швидко і смачно приготувати салат ''Мімоза'': кращий рецепт

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Мімоза — один із найпопулярніших новорічних салатів, який можна приготувати з невеликою витратою грошей і часу.

OBOZREVATEL ділиться простим поетапним рецептом, який допоможе прикрасити ваш стіл для зустрічі Нового 2019 року.

інгредієнти:

  • Картопля — 4 шт.

  • Морква — 4 шт.

  • Сир плавлений — 2 шт.

  • Цибуля — 1 шт.

  • Яйце — 4 шт.

  • Рибні консерви — 1 банка

  • Легкий майонез — до смаку

  • Спеції — за смаком

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Салат "Мімоза"

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Приготування:

  1. Картоплю і моркву відварити та натерти на крупній тертці. Плавлений сир також натерти на крупній тертці.

  2. Яйця зварити круто, відокремити білки від жовтків. Білки натерти на крупній тертці, жовтки — на дрібній. Консерви розім'яти виделкою і змішати з подрібненою цибулею.

  3. Викласти інгредієнти в салатник шарами, промазуючи кожен невеликою кількістю майонезу в такій послідовності: картопля, плавлений сир, білки, консерви з цибулею, морква, жовтки.

  4. Поставити в холодильник на 2-3 години. Перед подачею до столу прикрасити зеленню.

Раніше OBOZREVATEL публікував топ-5 смачних закусок, які можна подати до новорічного столу в 2019 році, рецепт вегетаріанського олів'є, який на смак нічим не відрізняється від "традиційного", а також солодких страв і напою з мандаринів.

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Новий рік
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