Як швидко і смачно приготувати салат ''Мімоза'': кращий рецепт

Мімоза — один із найпопулярніших новорічних салатів, який можна приготувати з невеликою витратою грошей і часу.
OBOZREVATEL ділиться простим поетапним рецептом, який допоможе прикрасити ваш стіл для зустрічі Нового 2019 року.
інгредієнти:
Картопля — 4 шт.
Морква — 4 шт.
Сир плавлений — 2 шт.
Цибуля — 1 шт.
Яйце — 4 шт.
Рибні консерви — 1 банка
Легкий майонез — до смаку
Спеції — за смаком
Салат "Мімоза"
gastronom.ru
Приготування:
Картоплю і моркву відварити та натерти на крупній тертці. Плавлений сир також натерти на крупній тертці.
Яйця зварити круто, відокремити білки від жовтків. Білки натерти на крупній тертці, жовтки — на дрібній. Консерви розім'яти виделкою і змішати з подрібненою цибулею.
Викласти інгредієнти в салатник шарами, промазуючи кожен невеликою кількістю майонезу в такій послідовності: картопля, плавлений сир, білки, консерви з цибулею, морква, жовтки.
Поставити в холодильник на 2-3 години. Перед подачею до столу прикрасити зеленню.
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