Як швидко і смачно приготувати салат ''Мімоза'': кращий рецепт

Мімоза — один із найпопулярніших новорічних салатів, який можна приготувати з невеликою витратою грошей і часу.

OBOZREVATEL ділиться простим поетапним рецептом, який допоможе прикрасити ваш стіл для зустрічі Нового 2019 року.

інгредієнти:

Картопля — 4 шт.

Морква — 4 шт.

Сир плавлений — 2 шт.

Цибуля — 1 шт.

Яйце — 4 шт.

Рибні консерви — 1 банка

Легкий майонез — до смаку

Спеції — за смаком

Салат "Мімоза" gastronom.ru

Приготування:

Картоплю і моркву відварити та натерти на крупній тертці. Плавлений сир також натерти на крупній тертці. Яйця зварити круто, відокремити білки від жовтків. Білки натерти на крупній тертці, жовтки — на дрібній. Консерви розім'яти виделкою і змішати з подрібненою цибулею. Викласти інгредієнти в салатник шарами, промазуючи кожен невеликою кількістю майонезу в такій послідовності: картопля, плавлений сир, білки, консерви з цибулею, морква, жовтки. Поставити в холодильник на 2-3 години. Перед подачею до столу прикрасити зеленню.

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