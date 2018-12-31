Як приготувати торт ''Наполеон'': простий рецепт смачного десерту на Новий рік

Торт "Наполеон" є одним з найпопулярніших десертів, для приготування якого не потрібно витрачати надто багато часу і грошей.

OBOZREVATEL ділиться простим поетапним рецептом апетитного торта, який допоможе прикрасити ваш стіл для зустрічі Нового 2019 року.

Складові:

Для тіста:

750 г борошна

2 яйця

сіль

5 мл оцту

220 мл води

600 г вершкового масла

Для крему:

1 л молока

320 г цукру

6 жовтків

130 г борошна

1 банка згущеного молока

350 г вершкового масла

ванілін

Торт Наполеон hochu.uа

Приготування:

Зробити тісто для торта. Для цього яйце, сіль, оцет і воду змішати і поставити в холодильник на 15 хвилин. Вершкове масло натерти на тертці і змішати з борошном. Замісити тісто, потім з'єднати з охолодженою масою. Добре перемішати і прибрати в холодильник на 2 години. Тісто розкачати в тонкі пласти і пекти в духовці при температурі 270 градусів протягом 2-3 хвилин до світло-золотистого кольору. Далі зробити крем: молоко з'єднати з цукром і закип'ятити, потім охолодити. Жовтки з'єднати з борошном і ваніліном, проварити на повільному вогні до закипання, охолодити. Вершкове масло збити до білого кольору, потім поступово додавати згущене молоко, не перестаючи збивати. З'єднати всі три отримані суміші, обережно перемішуючи. Відпечене тісто промазати кремом, збираючи 8 шарів. Поставити в холодильник на 1-2 години, щоб коржі просочилися кремом.

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