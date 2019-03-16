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Великий Піст: як себе вести і до чого готуватися

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Великий піст – головний і найдавніший церковний піст, який в 2019 році проходить з 11 березня по 27 квітня. Це період очищення, прощення та оновлення, тому до нього потрібно підготуватися.

OBOZREVATEL розповість, як провести Великий піст та як налаштувати організм.

Чоловік і жінка в церкві

Чоловік і жінка в церкві

patriarchia.ru

Підготовка до Великого посту

Великий піст супроводжується досить суворою дієтою, тому організму складно різко перебудуватися на такий режим. Підготовка до посту має починатися за тиждень до його старту. Кисломолочні продукти можна виключити в останню чергу. Таким чином, організм не відчує стресу і підготується до посту.

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Також варто прибрати квартиру чи будинок, тому що Великий піст вважається часом очищення, а проводити його в брудному житлі просто не має сенсу.

Люди постять, щоб стати чистіше і краще, тому перед постом добре буде зробити гарну справу і налаштуватися на оновлення. Також для зручності можна підготувати список рецептів страв, які можна їсти під час посту, щоб урізноманітнити своє меню.

Корисна їжа

Корисна їжа

edinstvennaya.ua

Правила проведення Великого посту

Перший тиждень посту потрібно провести з особливою суворістю. В суботу та неділю приймати їжу з рослинною олією.

Риба дозволяється у Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке в 2019 році відбудеться 7 квітня, і у Вербну неділю — 21 квітня. У Лазареву суботу (20 квітня) дозволяється рибна ікра. У страсну п'ятницю (26 квітня) не можна їсти до виносу плащаниці – тканини із зображенням тіла Христа в труні.

Плащаниця

Плащаниця

foma.ru

Також у Великий піст необхідно дотримуватися чистоти думок, бажань та вчинків. У цей час треба якомога далі відійти від зла, придушувати в собі гнів, відлучитися від похоті і брехні.

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Теми
святаздоров'яживлення
Місце
Україна
Теги
постхарчуванняздоров'я
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