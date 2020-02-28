Влада Канади відмовилися фінансувати забезпечення безпеки Меган Маркл і принца Гаррі після того, як ті складуть повноваження, тобто з 1 квітня 2020 року.

Про це йдеться в офіційній заяві міністерства, передає CBC.

Принц Гаррі і Меган Маркл Getty

Зокрема, повідомляється, що після того, як Маркл і Гаррі офіційно втратять титули, Канада перестане надавати їм допомогу в сфері безпеки.

"Рішення герцога і герцогині Сассекських переїхати до Канади на неповний робочий день стало для нашого уряду унікальним і безпрецедентним збігом обставин. RCMP (канадська поліція) з самого початку взаємодіяла з посадовими особами в Сполученому Королівстві з питань безпеки. Оскільки герцог і герцогиня в даний час визнані особами, які користуються міжнародним захистом, Канада зобов'язана надавати допомогу в області безпеки по мірі необхідності. RCMP співпрацювала з MET (британська поліція) з моменту прибуття герцога і герцогині до Канади з листопада 2019 року. Ця допомога припиниться в найближчі тижні в зв'язку зі зміною їх статусу", – йдеться в заяві.

Принц Гаррі і Меган Маркл Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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