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28 лютого • оновлено в 13:06
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Влада Канади завдала нищівного удару по Маркл і Гаррі

8.7т
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Влада Канади відмовилися фінансувати забезпечення безпеки Меган Маркл і принца Гаррі після того, як ті складуть повноваження, тобто з 1 квітня 2020 року.

Про це йдеться в офіційній заяві міністерства, передає CBC.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл

Getty

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Маркл заявила про цькування з боку королівської сім'ї

Зокрема, повідомляється, що після того, як Маркл і Гаррі офіційно втратять титули, Канада перестане надавати їм допомогу в сфері безпеки.

"Рішення герцога і герцогині Сассекських переїхати до Канади на неповний робочий день стало для нашого уряду унікальним і безпрецедентним збігом обставин. RCMP (канадська поліція) з самого початку взаємодіяла з посадовими особами в Сполученому Королівстві з питань безпеки. Оскільки герцог і герцогиня в даний час визнані особами, які користуються міжнародним захистом, Канада зобов'язана надавати допомогу в області безпеки по мірі необхідності. RCMP співпрацювала з MET (британська поліція) з моменту прибуття герцога і герцогині до Канади з листопада 2019 року. Ця допомога припиниться в найближчі тижні в зв'язку зі зміною їх статусу",йдеться в заяві.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особи
принц Гаррі Меган Маркл
Місце
Канада
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Комментарии на сайте не модерированы
Марценюк Татьяна
Марценюк Татьяна
Сокрушительнее удара и не придумать
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