Весілля у 2019 році: сприятливі дати для союзу

Рік Земляної Свині сприяє новим союзам, сім'ї та міцним відносинам. Також із точки зору повір'їв, 2019 рік не є високосним, роком вдови або вдівця, тому можна сміливо вибирати придатну для створення сім'ї дату.

OBOZREVATEL розповість про сприятливі дні і періоди для весілля. І для цього ми звернемося до нумерології, астрології, фен-шую і народних повір'їв.

Весілля в 2019-му стане початком стабільних і рівних відносин без вулкана пристрастей. Разом із тим, прагнення подружжя буде направлено на те, щоб зробити спільне життя цікавішим. Для успішності шлюбу найкращим варіантом буде організувати сите і веселе весілля, без економії на частуванні й оздобленні і тільки з найближчими людьми.

Нумерологія

Фахівці розробили формулу обчислення вдалих і невдалих дат для укладення шлюбу. Для цього треба скласти всі числа дати весілля: день, місяць і рік. У підсумку, судять про день виходячи з того, яка цифра вийшла. З точки зору нумерології, лише непарні дні вважаються вдалими для весілля.

Наприклад: 14.02.2019 року. 1 + 4 + 0 + 2 + 2 + 0 + 1 + 9 = 1 + 9 = 1 + 0 = 1. Це непарний день, тому цю дату в нумерології можна вважати сприятливою.

Весілля

Астрологія

Астрологія розповідає про вплив місяця на стосунки. У місячному календарі можна вибрати вдалий для шлюбу день. Сприятливими вважаються 10, 11, 16, 17, 21, 26, 27 місячна доба. Не рекомендується виходити заміж/одружуватися 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 19.

Також Астрологи акцентують увагу на тому, що найкраще розписуватися в період зростаючого Місяця, щоб шлюб ставав міцнішим із кожним днем.

Провідні фахівці виділили в кожному місяці 2019-го року найбільш вдалі і невдалі дні:

Січень — ідеальним днем для весілля буде 7, 11 і 18 січня. Невдалими є перші дні року, а також 22 і 23 число.

Лютий — кращими днями вважаються 8, 10 і 17 лютого. 2 і 20 лютого Місяць розташується невдало для шлюбу.

Березень — закотити гучне весілля краще 8, 10 і 15 числа, а ось 2-е число вважається несприятливим.

Квітень — ніжне весняне весілля буде особливо хорошим 7 і 19 квітня. Негативних дат у цьому місяці більше: 4, 24 і 25.

Травень — вибирайте 10, 17 і 19 числа. Бережіться 22, 23, 29 і 30 травня — у ці дні Місяць не налаштований на позитивні вібрації.

Червень — ідеальними днями стануть 16 і 17 число. Гарний вплив має 5 червня, а 18, 19 і 26 — названі несприятливими.

Липень — особливо сприятливими є 8, 12 і 14 числа. Неоднозначним днем для міцного шлюбу вважається 27-е.

Серпень — на думку астрологів, не найвдаліший для весіль місяць, але все ж гарні числа є: 5, 6 і 9-е. 20 і 24 числа — однозначно невдалі.

Вересень — можна зіграти весілля 1, 6 або 13-го. Дати найгірші – 17, 25 і 28-е.

Жовтень — заплануйте свою осінню казку на 4 або 11 жовтня, уникайте урочистостей 17, 20 і 24-го.

Листопад — кращими днями для укладення союзу вважаються 8 і 10 числа, а 14 і 21 астрологи не схвалюють.

Грудень — плануйте церемонію на 1, 2, 8, 29 або 30 число. 17, 19 і 26 грудня виявляться важкими днями.

Весілля

Кращий місяць для весілля

Згідно з народними повір'ями, не кожен місяць підходить для укладення союзу. У деякі взагалі не рекомендується виходити заміж/одружитися, а у інших є свої особливості:

Січень — не рекомендується для весілля, загрожує втратою одного з подружжя в ранньому віці;

лютий – сприятливий місяць, обіцяє довге і щасливе життя;

березень – життя подружжя далеко від будинку;

квітень – непостійне щастя, що змінюється конфліктами;

травень – можливі зради і взаємна недовіра;

червень – ідеальний місяць, який обіцяє щастя на все життя;

липень — гарний для шлюбу місяць, але деякі неприємності все одно можуть відбуватися;

серпень — союз буде дружним і романтичним;

вересень – життя в гармонійному і непорушному союзі;

жовтень – обіцяє складне життя і багато труднощів у стосунках;

листопад – життя буде щасливим і багатим;

гредень – любов на все життя.

Фен Шуй

Фен-шуй є складною наукою для передбачення сприятливої дати весілля, в якій приймаються в розрахунок багато чинників. Один із способів — орієнтація на знак зодіаку. За гороскопом для закоханих, вдалий рік, який поєднується з твариною нареченого і нареченої.

Виділяють 4 комбінації тварин:

Собака, Тигр, Кінь;

Змія, Бик, Півень;

Мавпа, Щур, Дракон;

Свиня, Кролик, Коза.

Якщо один із молодих народжений у рік Собаки, а інший Змії, то для весілля найбільш сприятливими стануть рік Тигра, Коня, Бика і Півня. 2019 рік Свині і найбільше підходить для весілля народженим у цей же рік, а також Кролика і Дракона. Найкращі дні в кожному місяці — 1, 2, 3, 12 і 21.

Раніше OBOZREVATEL підготував гороскоп на 2019 рік для всіх знаків Зодіаку, який підкаже, хто буде головним щасливчиком року, а кому варто бути максимально обережним.