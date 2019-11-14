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14 листопада • оновлено в 18:43
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Величезні руки і ноги: опухлого принца Чарльза підловили в Індії

2.2т
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Принц Уельський Чарльз відвідав Індію, де журналісти помітили, що у нього дуже роздулися руки й ноги після девятичасового перельоту.

За даними видання Metro, син королеви Єлизавети II часто страждає від подібної проблеми під час зарубіжних поїздок, особливо, якщо в країнах, які він відвідує, жаркий клімат.

Руки принца Чарльза опухли після перельоту в Індію

Руки принца Чарльза опухли після перельоту в Індію

Зокрема, принц Чарльз зняв взуття під час відвідування сикхського храму в Нью-Делі. Журналісти зняли на камеру, як пальці на його ногах почервоніли і збільшилися в розмірі, а руки роздулися.

Величезні руки і ноги: опухлого принца Чарльза підловили в Індії

Принц Чарльз прилетів до Індії

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В ході візиту він постійно посміхався і багато жартував, не показуючи, що відчуває якийсь дискомфорт.

Руки принца Чарльза набрякли

Руки принца Чарльза набрякли

У 2012 році Чарльз навіть жартував щодо своїх "пальців-сардельок", коли приїхав в тур Австралією. На думку експертів, це може бути викликано затримкою води в організмі або поганою циркуляцією крові, а також артритом.

Ноги принца Чарльза теж роздулися

Ноги принца Чарльза теж роздулися

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно папарацці сфотографували принца Чарльза на пляжі в Барбадосі в плавках з квітковим принтом.

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Особа
принц Чарльз
Місце
Індія
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