Величезні руки і ноги: опухлого принца Чарльза підловили в Індії

Принц Уельський Чарльз відвідав Індію, де журналісти помітили, що у нього дуже роздулися руки й ноги після девятичасового перельоту.
За даними видання Metro, син королеви Єлизавети II часто страждає від подібної проблеми під час зарубіжних поїздок, особливо, якщо в країнах, які він відвідує, жаркий клімат.
Руки принца Чарльза опухли після перельоту в Індію
Зокрема, принц Чарльз зняв взуття під час відвідування сикхського храму в Нью-Делі. Журналісти зняли на камеру, як пальці на його ногах почервоніли і збільшилися в розмірі, а руки роздулися.
Принц Чарльз прилетів до Індії
В ході візиту він постійно посміхався і багато жартував, не показуючи, що відчуває якийсь дискомфорт.
Руки принца Чарльза набрякли
У 2012 році Чарльз навіть жартував щодо своїх "пальців-сардельок", коли приїхав в тур Австралією. На думку експертів, це може бути викликано затримкою води в організмі або поганою циркуляцією крові, а також артритом.
Ноги принца Чарльза теж роздулися
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно папарацці сфотографували принца Чарльза на пляжі в Барбадосі в плавках з квітковим принтом.
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