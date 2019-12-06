В Києві відбудеться дванадцята офіційна церемонія нагородження Всеукраїнської премії "Жінка III тисячоліття"

12 грудня 2019 року в Київському національному академічному театрі оперети (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3) відбудеться ХІІ церемонія нагородження Всеукраїнської премії "Жінка III тисячоліття".

Премія "Жінка III тисячоліття" - це унікальна суспільна нагорода в Україні, якою вже 12 років відзначаються жінки, які гармонійно поєднують успіхи в особистому і професійному житті, беруть активну участь в громадському житті, займаються благодійною діяльністю, а також мають особисті здобутки в науці, мистецтві, спорті чи будь-яких інших сферах суспільного життя.

У церемонії візьмуть участь видатні представниці українського суспільства, лідери думок і експерти з різних сфер, громадські і державні діячі. Загалом понад 700 гостей, стане свідками нагородження таких видатних жінок "Знакові постаті" Валерія Лутковська, Ірина Мірошник; "Рейтинг" - Наталія Горбаль, Аліна Поплавська, Ірина Костюшко, Юлія Соколовська, Олеся Теліженко, Тетяна Авраменко, ALYOSHA, Олена Гребенюк, Ірина Золотаревич, Світлана Яремчук, Лана Кауфман, Світлана Ройз, Наталія Самойленко, Оксана Зубковська та інші.

Зазначимо, що за час існування премії відзнаку отримали понад 450 відомих українок, поміж яких Ада Роговцева, Тетяна Татарчук, Айна Гассе, Лариса Непочатова, Оксана Забужко, Руслана Лижичко, Алла Мазур, Ніна Матвієнко, Олександра Кужель, Катерина Одарченко, Наталя та Ольга Сумські, Олена Чинка, Елла Лібанова, Світлана Леонтьєва та багато інших.

Всеукраїнська Премія "Жінка III тисячоліття" — це нагорода для жінок, яка вручається щорічно з 2006 року міжнародною громадською організацією "Жінка III тисячоліття" українкам, які зробили значний внесок у певну галузь та реалізовувались у різноманітних сферах діяльності у чотирьох розділах: "Знакова постать", "Рейтинг", "Перспектива" та "Надія України"

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!